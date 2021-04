Central schema administratör - Svalövs kommun - Administratörsjobb i Svalöv

Svalövs kommun / Administratörsjobb / Svalöv2021-04-14Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 300 invånare.2021-04-14Vi behöver förstärka sektor VoO och LSS med en central schema och resursassistentVi söker dig som är en duktig administratör och koordinator. Du är spindel i nätet och kan ha koll på mycket samtidigt. Huvudansvaret är att se till att rätt personer finns på rätt plats, på rätt tid.För att lyckas i rollen är du en analytisk problemlösare och ser helheten, tänker på hälsosamma scheman utan bekostnad på effektivitet och snabbhet, ha en god dialog med chefer och samverkan med kommunens centrala bemanningsenhet som ansvarar för kommunens korttidsfrånvaro samt våra lokala administratörer.Utifrån verksamhetens behov justera schemaplaneringen enligt lagar, avtal och regler. Du ansvarar för de strategiska och ekonomiska lösningarna ur ett helhetsperspektiv i den slutliga schemaplaneringen.Aktivt bidra till att utveckla och effektivisera schemaprocessen för verksamheten genom erfarenheter och omvärldsbevakning. Utvärdera och analysera för att utveckla arbetet kring bemanning och schemaläggning.I rollen kommer du att arbeta tillsammans med verksamheternas nuvarande administratörer samt med sektorns ekonom.Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med kvalitet och kontinuitet för såväl personal som brukare.Verksamheterna kommer att arbeta med (resursplanering) vilket inkluderar att jämt fördela resurspass mellan personalVi söker dig med minst gymnasial utbildning, men eftergymnasial utbildning med inriktning administration, logistik ekonomi är meriterande. Ett krav är att du har mycket goda kunskaper i schemaläggning och att du har kunskap om de lagar och avtal som styr schemaläggning. Dina datorkunskaper är mycket goda och att du har en vana att arbeta i schemaläggningssystem som ex Multi access, Time Care Planning, Personec eller motsvarande.ÖVRIGTVi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling.Användaren samtycker till och godkänner att Visma hanterar personuppgifter i enlighet med Vismas Policy om Personuppgifter och Cookies.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, upphör: 2022-05-31 1år med möjlighet till förlängning /tv Heltid 40/40.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Svalövs kommun5689558