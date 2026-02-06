Cellolärare vik 40%- 80%
2026-02-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Kulturskolan har verksamhet över hela Stockholms stad, se adress och placering i annonstext.
Välkommen till oss
Kulturförvaltningen har ca 1000 medarbetare och omfattar Kulturskolan, Stockholms stadsbibliotek, Liljevalchs konsthall, Stockholm konst och Stadsmuseet.
Evenemangsavdelningen arrangerar stora publika evenemang som till exempel Stockholms kulturfestival och ungdomsfestivalen We Are Sthlm. Kulturförvaltningens verksamheter har ca 11 miljoner besök varje år.
Kulturförvaltningen arbetar för att det kulturella utbudet i Stockholm ska bestå av en mångfald av olika uttryck, utbud och möjligheter och samtidigt innehålla både bredd och spets. Kulturförvaltningen ansvarar för huvuddelen av de kommunalt drivna kulturverksamheterna och ger stöd till det fria kulturlivet.
En utmaning för kulturförvaltningen är att nå fler, och grupper som vi inte når idag. Alla ska känna sig välkomna i våra verksamheter, vilket ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och engagemang. Vi arbetar aktivt med hållbarhet och eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
I vår värld är kultur viktigt. Vi behöver rum för kultur. Platser som ger utrymme till leken, kreativiteten och drömmarna. Rum där man kan upptäcka, utveckla och uttrycka sig. Rum för fantasi!
Vi erbjuder
I Kulturskolan har barn och unga mellan 6 och 22 år det utrymmet. Här får de möjlighet till eget skapande på sin fritid i något av Kulturskolans många ämnen inom musik, sång, teater, musikal, dans, cirkus, konst och media. Genom olika evenemang, stora som små, kan eleverna uppträda inför publik. Undervisningen ges i egna lokaler, med professionell utrustning samt i skolor i hela Stockholm.
Din roll i undervisning i grupp.
Celloundervisning i grupp.
Ta ansvar för dina elevgrupper och verka för goda kontakter med eleverna och deras familjer.
Tillsammans med chef, kollegor och elever planera och aktivt delta i aktiviteter utifrån Kulturskolans mål och åtaganden, exempelvis utåtriktad verksamhet, konserter, föreställningar.
Delta aktivt i möten och fortbildningar
Leda, planera och delta i orkester- och ensembleverksamhet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning med cello som huvudämne eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Kunskap om och gärna erfarenhet av gruppundervisning. Med gruppundervisning menar vi uttalad gruppmetodik som bygger på den enskilda elevens såväl som gruppens utveckling.
Du ska ha pedagogisk insikt och god samarbetsförmåga.
Helgarbete kan förekomma. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisa innan anställning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens för att erbjuda bättre tillgänglighet och bedriver ett omfattande projekt för digital kompetensutveckling för alla medarbetare.
Månadslön
