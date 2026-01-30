CE-förare till fjärr- bulk och distributions - Extraarbete i Linköping

Agil arbetskraft Sverige GF AB / Fordonsförarjobb / Linköping
2026-01-30


Visa alla fordonsförarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Agil arbetskraft Sverige GF AB i Linköping, Haninge, Nässjö, Södertälje, Stockholm eller i hela Sverige

Jobbannons: CE-chaufför - Extraarbete (Fjärr & Bulk)
Vi söker erfarna CE-chaufförer för extraarbete inom distribution, fjärr- och bulkkörningar, främst med utgångspunkt från Linköping med närområde. Uppdragen varierar och kan periodvis innebära mycket körning. Tjänsten är i nuläget inte på heltid, men kan på sikt utvecklas till en heltidstjänst för rätt person. Start omgående!
Om uppdragen
Arbetet består främst av att köra bil och släp med gods mellan olika terminaler och depåer, i området runt Linköping. Kunden har även uppdrag som kan inkludera:

Nattkörningar (OB och traktamente utgår vid kvälls/nattkörning)

Längre fjärrkörningar med övernattning i bilen

Bulktransporter (beroende på behov)

Distributionskörningar

Du representerar både oss och kunden ute på vägarna, och vi söker därför personer som är punktliga, ansvarsfulla och vana vid att arbeta självständigt.
Vi söker dig som har:
CE-behörighet och giltigt YKB

Några års dokumenterad erfarenhet

Vana av att hantera bil + släp

God kommunikationsförmåga och hög ansvarskänsla

Erfarenhet av natt- eller långkörningar är meriterande

God svenska i tal och skrift

Vi erbjuder:
Extraarbete med chans till många timmar

Varierade körningar beroende på kundens behov

Möjlighet till längre uppdrag och återkommande fjärrkörningar

En seriös arbetsgivare som värdesätter rutinerade chaufförer

Intresserad?
Skicka en kort presentation av dig själv, din erfarenhet samt kontaktuppgifter. Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänster efter behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7146813-1817180".

Arbetsgivare
Agil arbetskraft Sverige GF AB (org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Södra Oskarsgatan 8 (visa karta)
582 73  LINKÖPING

Arbetsplats
Agil Arbetskraft AB

Jobbnummer
9715356

Prenumerera på jobb från Agil arbetskraft Sverige GF AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Agil arbetskraft Sverige GF AB: