CE-förare till fjärr- bulk och distributions - Extraarbete i Linköping
Agil arbetskraft Sverige GF AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-01-30
Jobbannons: CE-chaufför - Extraarbete (Fjärr & Bulk)
Vi söker erfarna CE-chaufförer för extraarbete inom distribution, fjärr- och bulkkörningar, främst med utgångspunkt från Linköping med närområde. Uppdragen varierar och kan periodvis innebära mycket körning. Tjänsten är i nuläget inte på heltid, men kan på sikt utvecklas till en heltidstjänst för rätt person. Start omgående!
Om uppdragen
Arbetet består främst av att köra bil och släp med gods mellan olika terminaler och depåer, i området runt Linköping. Kunden har även uppdrag som kan inkludera:
Nattkörningar (OB och traktamente utgår vid kvälls/nattkörning)
Längre fjärrkörningar med övernattning i bilen
Bulktransporter (beroende på behov)
Distributionskörningar
Du representerar både oss och kunden ute på vägarna, och vi söker därför personer som är punktliga, ansvarsfulla och vana vid att arbeta självständigt.
Vi söker dig som har:
CE-behörighet och giltigt YKB
Några års dokumenterad erfarenhet
Vana av att hantera bil + släp
God kommunikationsförmåga och hög ansvarskänsla
Erfarenhet av natt- eller långkörningar är meriterande
God svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Extraarbete med chans till många timmar
Varierade körningar beroende på kundens behov
Möjlighet till längre uppdrag och återkommande fjärrkörningar
En seriös arbetsgivare som värdesätter rutinerade chaufförer
Intresserad?
Skicka en kort presentation av dig själv, din erfarenhet samt kontaktuppgifter. Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänster efter behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Arbetsgivare Agil arbetskraft Sverige GF AB
(org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Södra Oskarsgatan 8 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING
Agil Arbetskraft AB Jobbnummer
9715356