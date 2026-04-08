CE-chaufförer sökes till våra tankbilar
2026-04-08
Som "cow driver" så består körningen i att köra intransport av mjölk, från bonde till mejeri, med våra tankbilar i södra Sverige. Detta till & från våra stationeringsort Malmö, Kristianstad och Östra Ljungby.
Arbetsplatsen är troligtvis en av de vackraste man kan få som yrkesförare, i nya fräscha fordon med en god förarmiljö.
Bilarna rullar på fastlagda turer årets alla dagar, dygnet runt, vilket innebär att det i grunden är schemalagd skiftkörning som gäller, och obekväm arbetstid förekommer.
Arbetet inkluderar även en del administration i form av rapportering till kund samt ÖMT via olika rapporteringssystem.
För att klara av denna körning behöver Du:
Läsa, tala och skriva mycket god Svenska då, vi kommunicerar mycket i tal och skrift.
Bra förmåga att samarbeta med andra i grupp. "En lagspelare".
Ha god yrkesvana som yrkesförare.
För att söka tjänsterna behöver du ett giltigt CE-kort samt giltigt YKB.
Meriterande är:
Att sökande har en uppfattning om hur lantbruksverksamhet samt livsmedelsverksamhet fungerar.
Att sökande har visst tekniskt kunnande och ett logiskt tänkande.
Digital bekvämlighet.
Vi ser gärna sökande ifrån Mellanskåne.
Tank & Bulk transportarbete.
Vi värderar flexibilitet, lojalitet och nyfikenhet, då arbetet är mycket självständigt.
Lön enligt kollektivavtal.
Tjänsterna är 70- 100%.
Tjänsterna är visstidsanställning med start i mitten av maj 2025. Tillträde efter överenskommelse. Då vårt behov av nya medarbetare kommer att bestå, finns en möjlighet att visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning.
Betald internutbildning och upplärning kommer ske med både teori och praktik.
Arbetet kommer vara på flera olika bilar och linjer och det är schemalagt.
Vi söker även kontinuerligt extrachaufförer som kan hoppa in vid behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: eva@esperssons.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan ÖMT".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Esperssons Åkeri AB
