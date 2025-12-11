CE-chaufförer sökes till Örebro
2025-12-11
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Västerås
, Linköping
, Strängnäs
, Haninge
Till Frigoscandia Åkeri AB i Örebro söker vi flexibla och ansvarsfulla CE-chaufförer som har en glödande passion för lastbilsyrket. Chaufförer som dessutom vill ha ett omväxlande arbete och ingå i ett professionellt och trevligt team av kollegor, ska inte tveka att söka jobbet på vårt härliga företag.
Vi erbjuder en positiv och inkluderande kultur, efterlevnad av kollektivavtal och kör och vilotider, friskvårdsbidrag samt förmånliga rabatter hos bland annat träningsanläggningar och hotell.
Om jobbet
Jobbet innebär körning med bil och släp där du transporterar kylt och fryst gods. Jobbet ställer också krav på noggrann hantering av fordon, aggregat, färdskrivare, godssäkring och hantering av transportdokument samt scanning av gods.
Om dig
Du ska vara ordningsam, ha god servicekänsla och vana av att köra fordon som kräver CE - behörighet. Du ska köra trafiksäkert och ha förmåga att planera din körning väl så att rätt gods levereras i rätt tid hos rätt kund.
Kompetenskrav för tjänsten:
• CE-körkort
• Digitalt förarkort
• YKB
• Truckkort
Om oss:
Frigoscandia Åkeri har en modern och välskött fordonspark. Stora delar av trafiken är linjetrafik, dvs. lastas och lossas på omlastningscentraler och som sedan distribueras lokalt av oss själva samt andra företag. Vi trafikerar områden som Skåne, Mälardalen, Västergötland, Småland, Östergötland. Huvudkontoret finns i Helsingborg.
Är du rätt person för tjänsten? Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och tjänsten kan kommas att tillsättas före sista ansökningsdatum. Tillträdesdag för tjänsten sker enligt överenskommelse.
Skulle du ha frågor är du välkommen att kontakta Produktionschef Andreas Landberg på andreas.landberg@frigoscandia.com
Mer information om Frigoscandia Åkeri AB hittar du på vår hemsida: https://frigoscandia.com
Frigoscandia driver ett temperaturkontrollerat logistiskt nätverk där vi lagrar och distribuerar livsmedel på ett hållbart och kvalitetssäkert sätt. Genom våra fordon, lager och terminaler hanterar vi livsmedel från -23 grader till +18 beroende på vilket behov och krav som ställs. Att vara expert på temperaturer är en naturlig del av vårt företags dna. Vår tydliga ambition framåt är att erbjuda våra kunder smarta logistiktjänster, enkla att hantera, allt i takt med den teknikutveckling som nu möjliggörs i vår bransch. Förutom lager och distribution i Norden och Europa, erbjuder vi olika typer av tjänster som infrysning, upptining eller förberedande butiksexponering. Ersättning
