CE-chaufförer sökes till fjärrkörning i Hjärnarp!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Ängelholm
2026-05-05


Vi söker nu CE-chaufförer för ett uppdrag i Hjärnarp under sommaren. Tjänsten passar dig som är noggrann, flexibel och punktlig!

Arbetet innebär bland annat
Lasta och lossa gods på ett säkert och effektivt sätt.
Säkerställa att alla transporter sker i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Utföra dagliga kontroller och underhåll av lastbilen för att säkerställa dess säkerhet och funktion.
Hantera dokumentation för varuleveranser och se till att all information är korrekt.
Samarbeta med vårt logistikteam för att säkerställa smidiga leveransprocesser.
Upprätthålla en professionell och serviceinriktad attityd gentemot våra kunder.

Du kommer att vara anställd som konsult på StudentConsulting och vara uthyrd till vår kund. Man arbetar heltid under perioden maj-augusti. För rätt person finns det möjlighet till förlängning eller övertag av kund.
Schemat är varierande, men det är vanligast att man kör fjärrkörning 2 dagar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker en punktlig och noggrann chaufför. Det är meriterande med erfarenhet av att köra med släp. Det är också meriterande med erfarenhet av att köra kyl / frys transporter samt ADR 1.3.

Kvalifikationer
CE kort
YKB
Truckkort
2 Referenser

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9892110

