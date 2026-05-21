CE-chaufförer sökes till fasta uppdrag Örebro

2026-05-21


OFB Logistik och Bemanning AB söker nu 3 st CE-chaufförer till fasta uppdrag med utgångsort Örebro.

Om tjänsten
Arbetet innebär körningar i varierande trafik.
Övernattningar kan förekomma och arbetet kan vara förlagt dygnets alla timmar.
Du ansvarar själv för lastning och lossning av gods.

Dina arbetsuppgifter
Körning med CE-ekipage i fasta uppdrag
Lastning och lossning av gods
Daglig tillsyn av fordon
Dokumentation enligt gällande rutiner

Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB
Truckvana (krav)
God förståelse för svenska i tal och skrift

Meriterande
ADR
Erfarenhet av arbete med balkar

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och pålitlig
Självgående
Flexibel vad gäller arbetstider

Vi erbjuder
Fasta uppdrag
Tillsvidareanställning enligt kollektivavtal
Ett stabilt företag med långsiktiga uppdrag

Placering: Örebro
Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du

Jobbnummer
9922393

