CE-chaufförer sökes för framtida uppdrag och behov!
Posti Logistics Staffing AB / Fordonsförarjobb / Borås
2026-03-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
I rollen som CE-chaufför är du en viktig del av arbetet med att säkerställa att transporter och leveranser fungerar effektivt. Du arbetar självständigt och ansvarar för att uppgifterna genomförs på ett smidigt sätt, samtidigt som du följer höga krav på säkerhet och god service. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag, men kan till exempel innebära att:
• Planera och utföra transporter på ett effektivt och strukturerat sätt.
• Säkerställa att leveranser sker enligt tidsplan och uppfyller kundens förväntningar.
• Hålla dig uppdaterad om trafikläge, vägförhållanden och eventuella ändringar i planeringen.
• Se till att fordonet är i gott skick och redo för körning.
• Hantera oväntade situationer under arbetet och hitta praktiska lösningar.
• Ha ett professionellt och serviceinriktat bemötande gentemot kunder och kollegor.
Arbetsuppgifterna anpassas efter verksamhetens behov och kan inkludera både längre transporter inom landet och mer lokala leveranser. Vi söker därför en flexibel person som trivs med ett omväxlande arbete.Profil
Vi letar efter dig som:
• Har CE-behörighet.
• Är pålitlig, strukturerad och bra på att lösa problem.
• Har en positiv inställning och tar gärna egna initiativ
• Är anpassningsbar och trivs med att arbeta på egen hand.
Låter detta som du? Skicka gärna in din ansökan - vi ser fram emot att få veta mer om dig och kanske få dig som en del av vårt team! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Therese Henriksson therese.henriksson@posti.com Jobbnummer
9789172