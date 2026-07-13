CE-Chaufförer sökes - Utgångspunkt Eskilstuna
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Västerås Visa alla fordonsförarjobb i Västerås
2026-07-13
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Är du en trygg och ansvarstagande CE-chaufför? Nu söker vi chaufförer med utgångspunkt i Eskilstuna.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Är du en erfaren CE-chaufför som söker ett stabilt och självständigt arbete? Nu söker vi CE-chaufförer till ett väletablerat tvätteri med utgångspunkt i Eskilstuna.
I rollen ansvarar du för transporter av textilier mellan tvätteriet och företagets kunder. Arbetet innebär daglig kundkontakt, lastning och lossning samt att säkerställa att leveranser sker på ett säkert och professionellt sätt.
Vi söker dig som
Körkort med behörighet CE
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Erfarenhet av trailer eller släpkörning
Svenska i tal och skrift då all kommunikation sker på svenska
Flexibilitet vad gäller arbetstider
Som person är du:
Ansvarsfull och punktlig
Flexibel och stresstålig
Serviceminded med ett professionellt bemötande
Självständig men också en lagspelare
Vi erbjuder
Heltidsuppdrag hos en etablerad aktör inom logistik
Marknadsmässig lön
Kollektivavtal och försäkringar
En personlig och stöttande konsultchef
Möjlighet att bygga värdefulla kontakter för framtidenÖvrig information
Start omgående. Vi behandlar ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal
Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning med över 20 års erfarenhet. Vi är verksamma över hela Sverige och har kollektivavtal. Som konsult hos oss får du stöd av en närvarande konsultchef och möjlighet att utveckla din karriär genom varierande uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8037069-2098113". Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Kopparbergsvägen 6 (visa karta
)
722 13 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
10000742