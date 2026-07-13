CE-Chaufförer sökes - Utgångspunkt Eskilstuna

Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Västerås
2026-07-13


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Är du en trygg och ansvarstagande CE-chaufför? Nu söker vi chaufförer med utgångspunkt i Eskilstuna.

Publiceringsdatum
2026-07-13

Om tjänsten
Är du en erfaren CE-chaufför som söker ett stabilt och självständigt arbete? Nu söker vi CE-chaufförer till ett väletablerat tvätteri med utgångspunkt i Eskilstuna.
I rollen ansvarar du för transporter av textilier mellan tvätteriet och företagets kunder. Arbetet innebär daglig kundkontakt, lastning och lossning samt att säkerställa att leveranser sker på ett säkert och professionellt sätt.
Vi söker dig som
Körkort med behörighet CE

Giltigt YKB

Digitalt förarkort

Erfarenhet av trailer eller släpkörning

Svenska i tal och skrift då all kommunikation sker på svenska

Flexibilitet vad gäller arbetstider

Som person är du:
Ansvarsfull och punktlig

Flexibel och stresstålig

Serviceminded med ett professionellt bemötande

Självständig men också en lagspelare

Vi erbjuder
Heltidsuppdrag hos en etablerad aktör inom logistik

Marknadsmässig lön

Kollektivavtal och försäkringar

En personlig och stöttande konsultchef

Möjlighet att bygga värdefulla kontakter för framtiden

Övrig information
Start omgående. Vi behandlar ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal
Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning med över 20 års erfarenhet. Vi är verksamma över hela Sverige och har kollektivavtal. Som konsult hos oss får du stöd av en närvarande konsultchef och möjlighet att utveckla din karriär genom varierande uppdrag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8037069-2098113".

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Kopparbergsvägen 6 (visa karta)
722 13  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
10000742

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