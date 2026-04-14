CE-chaufförer för fjärrkörning sökes!
Är du nyutbildad CE-chaufför? Eller är du en erfaren yrkeschaufför på jakt efter nya utmaningar? Då har vi spännande tjänster till dig!
Vår samarbetspartner startade på det glada sjuttiotalet med att leverera tvättmedel till kunder i Örebro. Sedan dess har företaget expanderat och har idag mer än 270 anställda. Visionen är att vara det ledande transportföretaget avseende just-in-time leveranser - med hög servicegrad, engagemang och ett stort fokus på miljöanpassade transporter. Idag - 50år efter start - är företaget ett av Sveriges största privatägda åkerier!
Till vårt uppdrag i Borås söker vi nu dig som har CE kort. Tjänsten innebär dag- eller nattkörningar där du kommer arbeta antingen 4 eller 5 dagar i veckan. Du utgår från Borås och kör b.la. mot vårt vackra grannland Norge. Uppdraget är på heltid till och med slutet av augusti. Skulle du dock vilja fortsätta så finns det goda möjligheter till förlängning eller överrekrytering direkt till företaget. Arbetsuppgifterna innefattar ingen lastning och lossning, utan enbart transport av gods. Detta är med andra ord ett perfekt uppdrag även om du är helt ny i branschen!
Internutbildningar erbjuds och vi följer transportskollektivavtal för våra anställda.
DETTA SÖKER VI
CE-behörighet
YKB
Svenska eller god engelska i tal och skrift
Meriterande:
ADR
Vid nattkörningar så ser vi gärna att du har erfarenhet av att köra på natten
Vi söker dig som har lätt för att kommunicera och har rätt inställning och driv. Du förstår vikten av säkerheten på vägarna och tar ansvar för ditt arbete. Dina personliga egenskaper tror vi kommer vara avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen!
Låter tjänsten intressant? Urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Petronella Pedersen transport.sverige@studentconsulting.com Jobbnummer
9854608