CE-chaufförer för distributionskörningar i Spånga!

Jobwise AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-03-30


Företaget
Vår kund är en väletablerad och ledande aktör inom transport- och logistikbranschen med verksamhet över hela Sverige och internationellt. Företaget har ett starkt fokus på kvalitet, säkerhet och service och erbjuder en modern arbetsmiljö där struktur och samarbete står i centrum.
Här får du möjlighet att arbeta i en professionell organisation med tydliga rutiner och goda möjligheter till utveckling. För rätt person finns mycket goda chanser till fortsatt anställning hos kund efter uppdragets slut.
Om rollen
Vi söker nu distributionschaufförer med CE-behörighet. Du kommer att arbeta med distribution av styckegods mellan terminal och kund runt om i Stockholm med omnejd. Arbetet innebär daglig kontakt med både kunder och kollegor, vilket för rollen social och varierande. Du ansvarar för både fordon och gods, vilket kräver noggrannhet och ett stort ansvarstagande.
I rollen som CE-chaufför kommer du ansvara för:

Distribution av styckegods mellan terminal och kund

Lastning, lossning och lastsäkring av gods

Hantering av fraktdokument och digitala system

Säker och effektiv körning enligt gällande trafik- och arbetsmiljöregler

Arbetstider: Dag, kväll och natt. Man behöver vara flexibel och öppen för alla arbetstider. Omfattning: Heltid Tillträde: Upplärning startar v.24/v.25.
Våra kompetenskrav
CE-körkort

Giltigt YKB

ADR Grund

Digitalt förarkort

Truckkort

Behärska svenska i tal och skrift

Ansvarstagande och noggrann

Detta är även meriterande
Erfarenhet av distribution eller styckegodskörning

God lokalkännedom

Erfarenhet av att arbeta med handdator

Erfarenhet av lastning och lossning av gods

Tillgång till egen bil

Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor. Här blir du en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare.

Sista dag att ansöka är 2026-09-26
Arbetsgivare
Jobwise AB (org.nr 559027-1242), https://im.jobwise.se
Lunda industriområde (visa karta)
163 53  SPÅNGA

