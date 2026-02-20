CE-Chaufförer - Umeå
2026-02-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Luleå
, Sundsvall
, Östersund
, Åre
Vem söker vi?
Vill du arbeta på ett av världens ledande logistik företag ? Nu söker vi flera engagerade medarbeta till vår kund i Umeå inom spetsbyteskörning, omlastning och partigods.
Du blir en viktig del av ett team som ser till att gods kommer fram säkert och i tid - varje dag!
Om arbetet:
Omlastning och hantering av partigods (B2B)
Truck körning och terminalarbete
Spetsbyteskörningar
Arbete i tvåskift
Morgonpass: Start mellan 06.00-09.00 - (8-10h)
Kvällspass: ca 17.00-20.00 -(8-10)
Om tjänsten: Arbetstiderna kan vara varierande beroende på hos vilken av våra kunder du kommer utgå från. Arbetspassen är förlagda med 8h. Oftast med start mellan 05.00-07.00 på morgonen. Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
CE-körkort
ADR-GRUND
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort A
Behärska svenska språket
Meriterande:
Erfarenhet av daglig körning av tung lastbil
Tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatser som ligger avsides
Krankort-helst över 18 ton
Tillsättning: Intervjuer och upplärning sker löpande. Tjänsterna är heltid med stora chanser till en tillsvidareanställning efter 6 månader. Det finns också goda möjligheter att övergå som anställd till någon hos våra olika kunder. Vi använder oss av Verifieras kontroll verktyg och gör en bakgrunds kontroll på dig som sökande.
