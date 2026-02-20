CE-Chaufförer - Umeå

Jobandtalent Sweden AB / Fordonsförarjobb / Umeå
2026-02-20


Vem söker vi?
Vill du arbeta på ett av världens ledande logistik företag ? Nu söker vi flera engagerade medarbeta till vår kund i Umeå inom spetsbyteskörning, omlastning och partigods.
Du blir en viktig del av ett team som ser till att gods kommer fram säkert och i tid - varje dag!

Om arbetet:

Omlastning och hantering av partigods (B2B)

Truck körning och terminalarbete

Spetsbyteskörningar

Arbete i tvåskift

Morgonpass: Start mellan 06.00-09.00 - (8-10h)

Kvällspass: ca 17.00-20.00 -(8-10)

Om tjänsten: Arbetstiderna kan vara varierande beroende på hos vilken av våra kunder du kommer utgå från. Arbetspassen är förlagda med 8h. Oftast med start mellan 05.00-07.00 på morgonen.

Publiceringsdatum
2026-02-20

Kvalifikationer
CE-körkort

ADR-GRUND

Giltigt YKB

Digitalt förarkort

Truckkort A

Behärska svenska språket

Meriterande:

Erfarenhet av daglig körning av tung lastbil

Tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatser som ligger avsides

Krankort-helst över 18 ton


Tillsättning: Intervjuer och upplärning sker löpande. Tjänsterna är heltid med stora chanser till en tillsvidareanställning efter 6 månader. Det finns också goda möjligheter att övergå som anställd till någon hos våra olika kunder. Vi använder oss av Verifieras kontroll verktyg och gör en bakgrunds kontroll på dig som sökande.

Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7268381-1852672".

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Umeå Centralstation (visa karta)
903 28  UMEÅ

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9753860

