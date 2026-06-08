CE-Chaufförer - Helsingborg - ADR Grund
Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-06-08
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, Åstorp
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eller i hela Sverige
Nu söker vi lastbilschaufförer med CE behörighet till vår kund i Helsingborg. Vi söker dig som både har erfarenhet sedan tidigare eller är i början av din karriär, är du noggrann, självständig och trivs bra på vägarna? Då har du hamnat rätt.
Vi söker dig som är redo att jobba heltid som CE-Chaufför åt ett transportföretag.
Du kommer att ha chansen att utvecklas och arbeta för ett företag som är ett utav de största i sin bransch.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Framföra fordonet på ett säkert sätt
Ansvara för godset i bilen
Leverera med ett leende på läpparnaKvalifikationer
Positiv och prestigelös
CE-Körkort samt YKB
Kunna tala och skriva svenska
ADR Grund
Truckkort
Arbetet är förlagt mån-fre. Skift.
Lön enligt kollektivavtal.Om företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
252 21 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9952451