CE-Chaufförer - Borås
Jobandtalent Sweden AB / Fordonsförarjobb / Ulricehamn Visa alla fordonsförarjobb i Ulricehamn
2026-06-30
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Just nu söker vi en hel del duktiga CE chaufförer med start omgående för att förstärka upp hos våra olika kunder under semester tider! Olika uppdrag med goda chanser till förlängning. Vi söker dig med rätt inställning som vill bredda dina erfarenheter som CE chaufför. Vi försöker alltid i den mån vi kan tillgodo se att man får jobba hos kunder som ligger belägna på samma sida av stan där man själv bor. Tveka inte på att söka redan idag!
Vem söker vi?
Vi söker nu lastbilschaufförer som är flexibla och kan tänka sig jobba hos våra olika kunder med varierande typer av körningar. Vi ser att du tar väl hand om både fordon och godset du levererar, samt att du gör de med noggrannhet och kvalité! Att du inte har emot att jobbet stundvis kan innebära en del fysiska moment.
Om tjänsten: Arbetstiderna kan vara varierande beroende på hos vilken av våra kunder du kommer utgå från. Arbetspassen är förlagda med 8h. Oftast med start mellan 05.00-07.00 på morgonen. Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
CE-körkort
ADR-GRUND
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort A1-A4 Samt B1
Behärska svenska språket
Meriterande:
Erfarenhet av daglig körning av tung lastbil
Tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatser som ligger avsides
Krankort-helst över 18 ton
Tillsättning: Intervjuer och upplärning sker löpande. Tjänsterna är heltid med stora chanser till en tillsvidareanställning efter 6 månader. Det finns också goda möjligheter att övergå som anställd till någon hos våra olika kunder. Vi använder oss av Verifieras kontroll verktyg och gör en bakgrunds kontroll på dig som sökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7989750-2076862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Sven Eriksonsplatsen 10 (visa karta
)
503 38 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9984400