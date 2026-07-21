CE-chaufför-Järfälla med omgående start

365 BTS AB / Fordonsförarjobb / Järfälla
2026-07-21


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Om jobbet
365 BTS AB söker nu erfarna och ansvarsfulla CE-chaufförer åt vår kund deltid eller heltid. Hos oss får du köra moderna bilar, jobba i ett professionellt team och vara en viktig del av logistikkedjan hos välkänd åkeri.
Vi erbjuder dig:
Grundlig upplärning och moderna fordon
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och schyssta villkor
Varierande uppdrag – distribution eller styckegods
Möjlighet till utveckling och fast tjänst över tid
Ett gäng erfarna kollegor som bryr sig om säkerhet, kvalitet och respekt

Om jobbet:
Du kör gods från terminal till kund och hämtar in gods från kund till terminal. Rollen är social och omväxlande – du möter både kunder och kollegor varje dag. Arbetet är dagtid måndag–fredag, men viss helgservice kan förekomma.

Publiceringsdatum
2026-07-21

Arbetsuppgifter
Distributions- eller styckegodskörning
Lastning och lossning
God service till kunder
Hantering av handdator

Vem är du?
Du är trygg i yrkesrollen, tar ansvar och gillar ett högt tempo. Du är serviceinriktad, samarbetsvillig och värdesätter bra kundmöten.

Kvalifikationer
CE-behörighet
YKB (yrkeskompetensbevis)
Digitalt förarkort
Truckkort A (ledstapel, plocktruck)

Meriterande:
Lokalkännedom i Stockholmsområdet

Start: Omgående enligt överenskommelse
Ansökan – enkelt och snabbt!
Låter det intressant? Ansök idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Om 365 BTS AB
Vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med långsiktiga matchningar i hela Sverige. Hos oss får du trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: jobb@365bts.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE Chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
365 BTS AB (org.nr 559069-0334)
176 71  JÄRFÄLLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10008067

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