CE-chaufför till Västberga (heltid)

Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2026-06-05


Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige

Är du en erfaren CE-chaufför på jakt efter din nästa utmaning? Då kan detta vara tjänsten för dig!

Publiceringsdatum
2026-06-05

Om tjänsten
Du arbetar med distributionskörning av paket till butiker och utlämningsställen samt leveranser i närområdet. Rollen innebär körning med ekipage där det är viktigt att du är trygg i din körning och följer gällande trafik- och säkerhetsregler.
Arbetet håller ett högt tempo och kräver att du kan leverera god service samtidigt som du håller tidsscheman. Du är företagets ansikte utåt och möter kunder dagligen.
Vi söker dig som
Har CE-körkort

Har giltigt YKB och digitalt förarkort

Har truckkort (meriterande)

Behärskar svenska i tal och skrift

Har god fysik (tunga lyft förekommer)

Som person är du:

Ansvarsfull och punktlig

Flexibel och stresstålig

Serviceminded med ett professionellt bemötande

Självständig men också en lagspelare

Vi erbjuder
Uppdrag hos en etablerad aktör inom logistik

Marknadsmässig lön

Kollektivavtal och försäkringar

En personlig och stöttande konsultchef

Möjlighet att bygga värdefulla kontakter för framtiden

Övrigt Tjänsten är på heltid med start omgående. Arbetet är främst förlagt vardagar.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7721499-2039446".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta)
121 63  JOHANNESHOV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9950798

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