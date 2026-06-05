CE-chaufför till Västberga (heltid)
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2026-06-05
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Är du en erfaren CE-chaufför på jakt efter din nästa utmaning? Då kan detta vara tjänsten för dig! Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Du arbetar med distributionskörning av paket till butiker och utlämningsställen samt leveranser i närområdet. Rollen innebär körning med ekipage där det är viktigt att du är trygg i din körning och följer gällande trafik- och säkerhetsregler.
Arbetet håller ett högt tempo och kräver att du kan leverera god service samtidigt som du håller tidsscheman. Du är företagets ansikte utåt och möter kunder dagligen.
Vi söker dig som
Har CE-körkort
Har giltigt YKB och digitalt förarkort
Har truckkort (meriterande)
Behärskar svenska i tal och skrift
Har god fysik (tunga lyft förekommer)
Som person är du:
Ansvarsfull och punktlig
Flexibel och stresstålig
Serviceminded med ett professionellt bemötande
Självständig men också en lagspelare
Vi erbjuder
Uppdrag hos en etablerad aktör inom logistik
Marknadsmässig lön
Kollektivavtal och försäkringar
En personlig och stöttande konsultchef
Möjlighet att bygga värdefulla kontakter för framtiden
Övrigt Tjänsten är på heltid med start omgående. Arbetet är främst förlagt vardagar.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7721499-2039446". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta
)
121 63 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9950798