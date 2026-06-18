CE-chaufför till tempererade transporter i Mjölby

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Mjölby
2026-06-18


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CE‐chaufför till tempererade transporter i Mjölby
Vill du ha ett stabilt chaufförsjobb där struktur, ansvar och modern utrustning går hand i hand? Nu söker vi CE‐chaufförer till vår verksamhet med utgångspunkt i Mjölby. Hos oss blir du en viktig del av logistikkedjan och arbetar med leveranser där kvalitet och punktlighet är avgörande.

Publiceringsdatum
2026-06-18

Om tjänsten
I rollen som CE‐chaufför kör du tempererade transporter med dragbil och släp. Uppdragen varierar och kan omfatta både regionala och längre körningar, beroende på upplägg. Du arbetar självständigt men har alltid stöd från trafikledning och kollegor som känner till vardagen bakom ratten.
Vi lägger stor vikt vid säker körning, korrekt hantering av gods och ett professionellt bemötande mot kunder och mottagare.

Arbetsuppgifter
Köra tempererade transporter (kylt och fryst gods)
Lastning och lossning enligt gällande rutiner
Säkerställa att temperaturkrav och leveranstider hålls
Hantera frakthandlingar och digitala körsystem
Daglig tillsyn av fordon och rapportering av avvikelser

Vem vi söker
Du är en ansvarsfull och lugn chaufför som trivs med ett självständigt arbete. Du planerar din körning väl, håller tider och har ett naturligt säkerhetstänk. Servicekänsla och ordningssinne är viktiga egenskaper, liksom förmågan att samarbeta när det behövs.
Krav för tjänsten
CE‐körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort
God vana av att köra tungt ekipage

Tidigare erfarenhet av tempererade transporter är meriterande men inget krav – rätt inställning värderas högt.
Vi erbjuder
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Moderna och välunderhållna fordon
Tydliga körscheman och planerad arbetsvardag
Nära dialog med trafikledning
En arbetsplats där chauffören är central i verksamheten

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Mjölby (visa karta)
595 30  MJÖLBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kraftsam R&B

Kontakt
Rekrytering
Amir Stein
amir@kraftsam.se
0707770288

Jobbnummer
9969340

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