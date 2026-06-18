CE-chaufför till tempererade transporter i Mjölby
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Mjölby Visa alla fordonsförarjobb i Mjölby
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CE‐chaufför till tempererade transporter i Mjölby
Vill du ha ett stabilt chaufförsjobb där struktur, ansvar och modern utrustning går hand i hand? Nu söker vi CE‐chaufförer till vår verksamhet med utgångspunkt i Mjölby. Hos oss blir du en viktig del av logistikkedjan och arbetar med leveranser där kvalitet och punktlighet är avgörande.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
I rollen som CE‐chaufför kör du tempererade transporter med dragbil och släp. Uppdragen varierar och kan omfatta både regionala och längre körningar, beroende på upplägg. Du arbetar självständigt men har alltid stöd från trafikledning och kollegor som känner till vardagen bakom ratten.
Vi lägger stor vikt vid säker körning, korrekt hantering av gods och ett professionellt bemötande mot kunder och mottagare.Arbetsuppgifter
Köra tempererade transporter (kylt och fryst gods)
Lastning och lossning enligt gällande rutiner
Säkerställa att temperaturkrav och leveranstider hålls
Hantera frakthandlingar och digitala körsystem
Daglig tillsyn av fordon och rapportering av avvikelser
Vem vi söker
Du är en ansvarsfull och lugn chaufför som trivs med ett självständigt arbete. Du planerar din körning väl, håller tider och har ett naturligt säkerhetstänk. Servicekänsla och ordningssinne är viktiga egenskaper, liksom förmågan att samarbeta när det behövs.
Krav för tjänsten
CE‐körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort
God vana av att köra tungt ekipage
Tidigare erfarenhet av tempererade transporter är meriterande men inget krav – rätt inställning värderas högt.
Vi erbjuder
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Moderna och välunderhållna fordon
Tydliga körscheman och planerad arbetsvardag
Nära dialog med trafikledning
En arbetsplats där chauffören är central i verksamheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Mjölby (visa karta
)
595 30 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9969340