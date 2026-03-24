CE-chaufför till Ragn-Sells
Vill du arbeta för ett företag som gör verklig skillnad för miljön - samtidigt som du får en trygg arbetsplats, kompetenta kollegor och varierade arbetsdagar?
Nu söker vi en engagerad CE-chaufför till anläggningen i Åkersberga. Här blir du en del av en inkluderande och prestigelös grupp som varje dag bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Vem söker vi?
Skallkrav
Svenska i tal och skrift
CE körkort
Giltig YKB
Erfarenhet av liftdumper, frontlastare, lastväxlare eller containerkörning eller erfarenhet av lastbilskörning/byggbranschen
Meriterande
Erfarenhet av avfalls- och containerkörning
ADR-certifikat
Tillgång till egen bil för att kunna ta dig till anläggningen.Publiceringsdatum2026-03-24Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Lösningsorienterad-Du trivs i en vardag där allt kan hända - maskiner kan krångla och rutten kan ändras. Du behåller lugnet och hittar smarta lösningar.
Serviceminded-Du möter kunder varje dag och representerar Ragn Sells ute på plats. Du är professionell, trevlig och lyhörd.
Kommunikativ-Du håller god kontakt med planeringen och kollegor samt lyfter frågor när det behövs.Om tjänsten
I rollen som CE chaufför kör du liftdumper och hanterar containrar med icke-farligt avfall, främst från bygg och kommunal verksamhet. Du utgår från Brännbacksvägen 30 i Åkersberga, där du får din körlista och dagens uppdrag varje morgon.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Köra liftdumper och hämta/transportera containrar mellan kund och anläggning.
Använda handdator för planering, orderhantering och avprickning.
Vägning av material samt tömning på angivna platser på anläggningen.
Säker och kostnadseffektiv körning med fokus på ordning och kvalitet.
Löpande kontakt med transportplaneringen.
Möte med kund på plats - du är företagets ansikte utåt.
En vardag med variation
Som chaufför får du möta nya situationer varje dag. Utrustning ska säkras, avvikelser hanteras och problem kan behöva lösas på plats. Du kommer ibland att hantera tyngre utrustning och arbeta utomhus i olika väder, så både praktisk förmåga och god fysik är viktiga.
Introduktion
Du får en trygg och strukturerad start. Under introduktionen går du bredvid en erfaren kollega som lär dig rutiner, arbetssätt och säkerhetsföreskrifter.Om företaget
Vår kund är en ledande aktör inom återvinning och miljötjänster i Sverige. De erbjuder innovativa lösningar för avfallshantering och återvinning som bidrar till en cirkulär ekonomi och minskad miljöpåverkan. Här blir du en del av ett företag som satsar på hållbarhet, kvalitet och säkerhet.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du inledningsvis vara anställd genom oss på Framtiden.
Rekryteringsprocess:
Intervjuer med Framtiden ->Referenstagning ->Intervju med Ragn-Sells ->beslutAnställningsvillkor
Start: Omgående
Anställningsform: heltid, vardagar 06:00-15:00
Placering: Stockholm
