CE-chaufför till Nordmaling
Sundsvalls Expressbyrå AB / Fordonsförarjobb / Nordmaling
Välkommen att söka tjänsten som fjärrbilsförare till vår avdelning i Nordmaling
Sundsvalls Expressbyrå har verkat i transportbranschen i över 100 år. Företaget präglas av en familjär atmosfär där vi hela tiden har stort fokus på arbetsmiljö och trivsel.
Vi har huvudkontor i Sundsvall med filialer i Stockholm (Älvsjö) och Göteborg (Alingsås). Vi har även mindre depåer på andra orter.
Till den här tjänsten söker vi en noggrann, engagerad och flexibel CE-chaufför till vår avdelning i Nordmaling.
Arbetstiden är förlagd dagtid/kvällstid på ett rullande 4 veckors schema.
Fordon som används:
Växelflaksbil med dolly och trailer.
Krav för tjänsten är: CE, YKB samt digitalt förarkort.
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: sundsvall@sundsvalls-express.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Expressbyrå AB
(org.nr 556236-8729) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls Expressbyrå - Nordmaling Jobbnummer
9780703