CE-chaufför till Nordmaling

Sundsvalls Expressbyrå AB / Fordonsförarjobb / Nordmaling
2026-03-06


Välkommen att söka tjänsten som fjärrbilsförare till vår avdelning i Nordmaling
Sundsvalls Expressbyrå har verkat i transportbranschen i över 100 år. Företaget präglas av en familjär atmosfär där vi hela tiden har stort fokus på arbetsmiljö och trivsel.
Vi har huvudkontor i Sundsvall med filialer i Stockholm (Älvsjö) och Göteborg (Alingsås). Vi har även mindre depåer på andra orter.
Till den här tjänsten söker vi en noggrann, engagerad och flexibel CE-chaufför till vår avdelning i Nordmaling.
Arbetstiden är förlagd dagtid/kvällstid på ett rullande 4 veckors schema.
Fordon som används:
Växelflaksbil med dolly och trailer.

Krav för tjänsten är: CE, YKB samt digitalt förarkort.
Lön enligt kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: sundsvall@sundsvalls-express.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sundsvalls Expressbyrå AB (org.nr 556236-8729)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sundsvalls Expressbyrå - Nordmaling

Jobbnummer
9780703

