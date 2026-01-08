Ce-Chaufför Till Havi I Tumba; Nattarbete
HAVI Sverige är ett framstående företag inom logistikbranschen och har verkat i Botkyrka sedan 1990-talet. HAVI har kontinuerligt expanderat och etablerat starka samarbeten med stora restaurangkedjor som McDonald 's, Subway, Espresso House, Dominos, Zócalo och Taco Bell. Vårt uppdrag för våra kunder ställer höga krav på både punktlighet, samarbete och kvalitet.
HAVI söker nu CE-chaufför för att i huvudsak lasta bilar och rangera på lastbilsgården under natten. Nuvarande arbetstid 20:00-05:00 söndag kväll till lördag morgon, varannan vecka. Anställningen är en tillsvidareanställning på deltid (60%) som börjar med en provanställning i 6 månader.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
• Lasta bilar
• Rangera på lastbilsgården
• Säkerställa att fordon och aggregat är hela och korrekt inställda
• Övrigt arbete på terminalen förekommerProfil
Du kommer att bli en viktig del i vårt lilla sammansvetsade team, vilket gör att du behöver vara samarbetsvillig, serviceinriktad, flexibel, lösningsorienterad och vilja ta stort ansvar. Du håller ordning och reda på utrustning och du tycker om "snyggt & prydligt". Du förstår att kvalitet är viktigt och tänker säkerhet och värnar om miljön.
Krav för att söka är att du har:
• CE-behörighet (dokumenterad erfarenhet)
• YKB (vidareutbildning bekostas av HAVI)
• ADR 1.3 (vidareutbildning bekostas av HAVI)
• Digitalt färdskrivarkort
• Truckkort
• Bakgavellyft
• God svenska i tal och skrift (minimumkrav tydligt göra sig förstådd och förstå)
• God fysik då arbetet delvis är tungt
Erfarenhet från tidigare chaufförsjobb med kyl- och frys transporter samt erfarenhet av att jobba natt är meriterande. Vi ser gärna kvinnliga sökande.
Vi erbjuder:
En anställning i ett stabilt företag med högt tempo och god tillväxt, trevliga kollegor med god teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter. Vi verkar i en internationell miljö med starka varumärken. HAVI är ett företag präglad av trygghet och stabilitet och arbetar aktivt för att skapa mångfald och en bra arbetsmiljö, jobbar alltid med en modern vagnpark från Scania, samt erbjuder goda personalförmåner så som bl a friskvårdsbidrag och tillgång till gratis gym på arbetsplatsen. Självklart finns kollektivavtal med avtalad pension, försäkringar och lön.
https://www.forartjanst.se/jobbannonser/ce-chauffor-till-havi-i-tumba-nattarbete/1171
