CE-chaufför, Stockholm EM/kväll heltid
2025-10-23
Välkommen att söka tjänsten som CE-chaufför till vår avdelning i Stockholm.
Sundsvalls Expressbyrå har verkat i transportbranschen i över 100 år. Företaget präglas av en familjär atmosfär där vi hela tiden har stort fokus på arbetsmiljö och trivsel.
Vi har huvudkontor i Sundsvall med filialer i Stockholm (Älvsjö) och Göteborg (Alingsås). Vi har även mindre depåer på andra orter.
Till den här tjänsten söker vi noggrann, engagerad och flexibel CE-chaufför som älskar service! Inte rädd för lite kyla då dessa är just kyl-transporter.
Du kommer ha fast schema, arbetstiderna kan variera lite beroende på vilken veckodag. Du jobbar ca 4 dagar i veckan.
Start, omgående.
Krav för tjänsten är: CE, YKB, digitalt förarkort samt truckkort!
ADR är meriterande!
Lön enligt kollektivavtal.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb.stockholm@sundsvalls-express.se
Detta är ett heltidsjobb.
