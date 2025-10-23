CE-chaufför, Stockholm EM/kväll heltid

Sundsvalls Expressbyrå AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-10-23


Välkommen att söka tjänsten som CE-chaufför till vår avdelning i Stockholm.
Sundsvalls Expressbyrå har verkat i transportbranschen i över 100 år. Företaget präglas av en familjär atmosfär där vi hela tiden har stort fokus på arbetsmiljö och trivsel.
Vi har huvudkontor i Sundsvall med filialer i Stockholm (Älvsjö) och Göteborg (Alingsås). Vi har även mindre depåer på andra orter.

Till den här tjänsten söker vi noggrann, engagerad och flexibel CE-chaufför som älskar service! Inte rädd för lite kyla då dessa är just kyl-transporter.

Du kommer ha fast schema, arbetstiderna kan variera lite beroende på vilken veckodag. Du jobbar ca 4 dagar i veckan.

Start, omgående.

Krav för tjänsten är: CE, YKB, digitalt förarkort samt truckkort!
ADR är meriterande!

Lön enligt kollektivavtal.

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb.stockholm@sundsvalls-express.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sundsvalls Expressbyrå AB (org.nr 556236-8729)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sundsvalls Expressbyrå - Stockholm

Jobbnummer
9571906

