CE-Chaufför sökes till kund i Gällivare
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Gällivare
2025-11-17
Vill du arbeta som CE-chaufför? Nu söker vi en ny stjärna till vår kund i Gällivare
Om tjänsten I rollen som CE-chaufför är du en viktig del av logistikkedjan. I rollen levererar och hämtar du paket och pall till och från kunder runt om i upptagningsområdet. Du ansvarar för att alltid leverera topp-klassig service, vårda och utveckla kundrelationer samt utgöra en god representant för kunden. Tillsammans med övriga chaufförer och transportplanerare ser du till att leveranserna fungerar smidigt varje dag. Vanligt förekommande arbetsuppgifter och ansvar:
Lastning, lossning och säker leverans av gods enligt ruttplanering
Kontroll av transportdokument och uppföljning av transportuppdrag
Kundkontakt vid leveranser, bidra till god service och kundnöjdhet
Daglig tillsyn av fordon, rapportering av eventuella fel och avvikelser
Säkerställa att gällande trafikregler, säkerhetsföreskrifter och rutiner följs
Krav för tjänsten
Gymnasieutbildning
Giltigt CE-körkort samt YKB
Grundläggande datorvana
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God fysisk förmåga, då tunga lyft kan förekomma
Erfarenhet av lastbilskörning inom lokal- eller fjärrtrafik
Om dig Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt mot uppsatta resultatmål. Utöver det har du god känsla för service och stark samarbetsförmåga. Slutligen kan du se din roll och din påverkan ur ett helhetsperspektiv, och gör ständigt vad du kan förbättras (med hänsyn till kostnad, kvalité och säkerhet). För att lyckas i arbetet krävs god fysik som underhålls av regelbunden träning. Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Skicka in din ansökan idag! Övrigt
Uppdraget är på heltid, med arbetstider förlagda både dag/kväll/natt. Vi ser gärna att du är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär. Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Atilla Tuncer atilla.tuncer@arenapersonal.com Jobbnummer
9608557