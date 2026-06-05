CE-Chaufför sökes till Eskilstuna Start omgående!
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CE-Chaufför sökes till Eskilstuna – Start omgående!
Vill du arbeta hos ett marknadsledande företag inom textilservice och cirkulära lösningar? Nu söker vi en erfaren och ansvarstagande CE-chaufför för ett uppdrag i Eskilstuna med omgående start.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som CE-chaufför kommer du att ansvara för transporter och leveranser till företagets kunder. Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och service i leveranskedjan.
Uppdraget sträcker sig över sommaren med goda möjligheter till förlängning för rätt person.
Vi söker dig som har:
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
God körvana och erfarenhet av tung trafik
God servicekänsla och ansvarstagande arbetssätt
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Vi erbjuder:
Omgående start
Heltidsarbete över sommaren
Möjlighet till förlängning efter uppdragets slut
Arbete hos ett marknadsledande företag inom textilservice och hållbara, cirkulära lösningar
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9949093