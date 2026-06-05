CE-Chaufför sökes till Eskilstuna Start omgående!

Prowork Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Eskilstuna
2026-06-05


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CE-Chaufför sökes till Eskilstuna – Start omgående!
Vill du arbeta hos ett marknadsledande företag inom textilservice och cirkulära lösningar? Nu söker vi en erfaren och ansvarstagande CE-chaufför för ett uppdrag i Eskilstuna med omgående start.

Publiceringsdatum
2026-06-05

Om tjänsten
Som CE-chaufför kommer du att ansvara för transporter och leveranser till företagets kunder. Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och service i leveranskedjan.
Uppdraget sträcker sig över sommaren med goda möjligheter till förlängning för rätt person.
Vi söker dig som har:
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
God körvana och erfarenhet av tung trafik
God servicekänsla och ansvarstagande arbetssätt
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

Vi erbjuder:
Omgående start
Heltidsarbete över sommaren
Möjlighet till förlängning efter uppdragets slut
Arbete hos ett marknadsledande företag inom textilservice och hållbara, cirkulära lösningar
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Jobbnummer
9949093

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