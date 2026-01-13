CE-chaufför sökes omgående i Malmö för extrakörningar
2026-01-13
Är du en fena på att köra lastbil, backa med släp och bemöta kunder med ett leende på läpparna? Då har vi det perfekta jobbet för dig.
Vi söker för uppdragsgivarens räkning en CE-chaufför som är intresserade av att arbeta extra med distribution. Du kommer att arbeta för ett väletablerat nationellt företag inom logistik som innebär att leverera livsmedel, dagligvaror, restaurangtillbehör mm. till olika restauranger runt om i Malmö eller längre körningar mot ex. Göteborg och Jönköping.
Du som hittat till denna annons har nu nyckeln in till några av Sveriges absolut ledande företag inom åkeribranschen. Genom StudentConsulting kommer du till en arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter och där du också kommer trivas.
Period: Start omgående, vid behov
Arbetstider: Start ca kl 04 på morgonen och passen kan vara långa
DETTA SÖKER VI

Kvalifikationer
• CE-körkort
• Giltigt YKB
• Truckkort
• ADR 1.3
• Bakgavellyft
För att kunna arbeta vid behov så behöver du ha ett annat deltidsarbete eller vara studerande på minst 50% eller pensionär.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av distribution av livsmedel
Du som söker är noggrann, flexibel med arbetstider och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har en god servicekänsla gentemot företagets kunder där du är duktig på att ge ett professionellt bemötande. Du behöver vara i god fysisk form då en del tunga lyft förekommer. För att vara lämplig för tjänsten har du haft ditt CE-körkort en tid.
Är du den vi söker?
Sök tjänsten via länken nedan, eller genom att besöka vår hemsida. Rekrytering sker löpande och tjänsten kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Utdrag ur belastningsregistret kan komma att bli aktuellt vid anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
