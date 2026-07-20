CE-chaufför sökes Link-trailer CE Driver Wanted in Eskilstuna
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2026-07-20
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CE-chaufför sökes – Link-trailer och godstransporter
Vi på VP Express AB är ett mindre växande åkeri som nu söker en engagerad CE-chaufför. Du kommer främst köra för vår kund Frode Laursen, med olika typer av godstransporter.
Arbetsupplägg:
Måndag–fredag
Övernattning i bilen
Utgångspunkt: Eskilstuna
Körningar i Sverige samt ibland till Danmark, Norge och FinlandPubliceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
CE-behörighet
YKB
ADR 1.3
Förarkort
Bo i eller nära Eskilstuna (då all körning utgår därifrån)
Vi erbjuder:
Lön enligt överenskommelse
Stabil heltidsanställning
Möjlighet att utvecklas i ett mindre och personligt företag
Skicka din ansökan till sadaqshaam@outlook.com
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🇬🇧 Job Advertisement (English)
CE Driver Wanted – Link-trailer and Goods Transport
We at VP Express AB are a small but growing transport company, now looking for a motivated CE driver. You will mainly drive for our client Frode Laursen, handling various types of goods transport.
Work details:
Monday–Friday
Overnight stays in the truck
Starting point: Eskilstuna, Sweden
Driving in Sweden and sometimes to Denmark, Norway, and Finland
Requirements:
CE license
YKB (Driver Qualification Card)
ADR 1.3
Driver card
Must live in or near Eskilstuna (since all transports start there)
We offer:
Salary by agreement
Stable full-time employment
Opportunity to grow within a small and personal company
Send your application to sadaqshaam@outlook.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: Sadaqshaam@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-chaufför, CE-driver". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vp Express AB
(org.nr 559533-7451) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10007852