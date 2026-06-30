CE-chaufför sökes i Uddevalla omgående
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Uddevalla Visa alla fordonsförarjobb i Uddevalla
2026-06-30
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Är du en erfaren CE-chaufför på jakt efter nya utmaningar? Då har vi en spännande tjänst till dig!
Just nu söker vi CE-chaufför till ett uppdrag med omgående start i Uddevalla. Då vår samarbetspartner är måna om duktiga chaufförer finns det goda chanser att fortsätta även efter tilltänkt period. Tjänsten är på heltid och vissa körningar innefattar även natt- samt helgarbete. I din roll som yrkeschaufför ingår att lasta, lossa och leverera mejeriprodukter till kunder.
Företaget har en modern och välskött fordonspark och transporterat livsmedel från producent till konsument i snart 50 år. Företaget tar ansvar för att minska klimatavtrycket med uppsatta miljömål. Företaget kör inom områden såsom Skåne, Mälardalen, Västergötland, Småland och Östergötland, men inte längre än att man når dessa orter tur-och-retur under ett arbetspass
Vi söker dig som gillar kundkontakter, service och som mer än gärna är företagets ansikte utåt. Med andra ord, dig som är serviceinriktad och som inte har något emot att hoppa ur förarhytten för att bistå kunderna med den hjälp de behöver.
Placeringsort: Uddevalla
Period: omgående - augusti ut, med chans till förlängning.
Arbetstider: dagtid, kväll, natt och helger.
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
CE behörighet
YKB
Kunskap att backa med släp
God kommunikationsförmåga i Svenska eller engelska
Truck A och B
Meriterande för tjänsten:
ADR
Tidigare erfarenhet av arbete inom service, logistik och kundhantering.
Tidigare erfarenhet av att ha kört frys- och kyltransport.
Är du den vi söker? Tveka inte utan ansök om tjänsten via länken nedan, eller genom att besöka vår hemsida. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Dalhemsvägen 6A, ' ' (visa karta
)
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Helen Hammarbäck transport.sverige@studentconsulting.com Jobbnummer
9985996