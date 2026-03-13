CE-chaufför Norra Stockholm Heltid/Deltid

Jr Logistic AB / Fordonsförarjobb / Håbo
2026-03-13


Visa alla fordonsförarjobb i Håbo, Sigtuna, Upplands-Bro, Knivsta, Österåker eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jr Logistic AB i Håbo, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Järfälla eller i hela Sverige

Vi på JR Logistic söker dig med CE-behörighet, YKB och Digitalt färdskrivarkort. Erfarenhet av att köra bil med släp är ett krav.
Du är ansvarstagande, punktlig och trivs med ett självständigt arbete.
Tjänsten är flexibel - med möjlighet att arbeta extra på helger, kombinera helger med vardagar eller arbeta endast på vardagar.
Som chaufför hos oss kommer du att arbeta med distribution av varor till butiker och terminaler. Arbetet innebär körning med lastbil och släp, lastning och lossning samt att säkerställa att leveranser sker tryggt och i tid.

Välkommen att skicka in din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@jrlogistic.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jr Logistic AB (org.nr 556664-6690)
746 34  BÅLSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jr Logistic AB

Jobbnummer
9795756

