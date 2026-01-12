Ce-Chaufför (natt) Sökes Till Havi Sverige
2026-01-12
HAVI Sverige är ett framstående företag inom logistikbranschen och har verkat i Botkyrka sedan 1990-talet. Företaget har kontinuerligt expanderat och etablerat starka samarbeten med stora restaurangkedjor som McDonald's, Taco Bell, Subway, Espresso House, Zócalo och Dominos. HAVI Sveriges huvudkontor är beläget i Tumba och här finns viktiga funktioner som finans, kundsupport, inköp och lagerhantering.
Just nu söker vi personal för tillsvidareanställning på deltid (60%) som CE-chaufför. Vi har en uppdaterad vagnpark med moderna lastbilar från Scania. Vi erbjuder dig goda personalförmåner så som bl.a. friskvårdsbidrag och tillgång till gratis gym på arbetsplatsen. HAVI är ett företag präglad av trygghet och stabilitet som självklart har kollektivavtal med avtalad pension, försäkringar och lön enl. avtal.
Vårt uppdrag för våra kunder ställer höga krav på både punktlighet, samarbete och kvalitet. Du är en viktig del i den kedjan då du är vårt ansikte utåt.
Som CE-chaufför kommer du bland annat:
Lasta bilar.
Rangera fordon på lastbilsgården.
Säkerställa att fordon och aggregat är hela och korrekt inställda.
Övrigt terminalarbete kan förekomma.
Önskad Profil:
CE-behörighet.
YKB.
ADR 1.3.
Digitalt färdskrivarkort.
Truckkort.
Bakgavellyft.
God svenska i tal och skrift.
God fysik.
Vi söker dig som:
Är samarbetsvillig och trivs i ett mindre team - eftersom arbetet sker nära kollegor och kräver god kommunikation och samarbete.
Är serviceinriktad och flexibel - då arbetsuppgifter och tempo kan variera under arbetspasset.
Är lösningsorienterad och tar stort ansvar - för att snabbt kunna hantera avvikelser och säkerställa att arbetet flyter på utan störningar.
Arbetar strukturerat och värdesätter ordning och reda - eftersom säkerhet, kvalitet och effektivitet är beroende av ett organiserat arbetssätt.
Har ett säkerhets och miljömedvetet arbetssätt - för att minska risker, arbeta säkert och bidra till en hållbar verksamhet.
Meriterande om du har:
Erfarenhet av kyl och frystransporter.
Erfarenhet av nattarbete.

Publiceringsdatum: 2026-01-12

Övrig information
Start: Omgående.
Arbetstider: 20:00-05:00, Söndag kväll till lördag morgon, varannan vecka.
Placering: Tumba, Botkyrka.
Anställningsform: Tillsvidareanställning på deltid (60%),med 6 månaders provanställning.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7034512-1784879". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9679806