CE-Chaufför natt 4 dagars vecka fast utgår från Lunda
Nu söker vi en eller två chaufförer med CE-körkort, truckkort, YKB och helst ADR för ett långt och fast uppdrag till en av våra viktigaste och äldsta kunder som kör åt DSV från Lunda.
Vi har alltid tyckt det är roligt att leverera duktiga chaufförer till våra seriösa kunder för både för kortare och längre uppdrag.
Tjänsten/Tjänsterna är tänkta att starta omgående, så är du intresserad sök eller hör av dig direkt för mer information. Vi välkomnar samtal och frågor kring tjänsterna vardagar mellan klockan 10-16 på angivet nummer.
Du kommer ingå i vårt trevliga gäng av positiva och glada medarbetare. Som person är du arbetsam, positiv, ödmjuk, prestigelös, mycket pålitlig och har en ambition att alltid vilja göra ditt bästa.
Vi söker ett par chaufförer med CE-körkort till heltidstjänst natt på 4 nätters vecka. Arbetstiden är från ca 17:30-04:15. Körningen utgår från DSV terminal i Lunda och där du också avslutar ditt dagliga pass. Du kommer själv sköta en del lastning och lossning så erfarenhet av truckkörning med lågstaplare är viktigt. Jobbet är inte speciellt fysiskt eller ansträngande utan av sedvanlig karaktär med terminallastning och lossning.
Vi välkomnar absolut 60+:are då det är ett jobb som vi tycker passar pålitliga herrar och damer med livserfarenhet.
Är du berättigad till någon form av anställningsstöd som t ex Nystartsjobb är det alltid intressant för oss så ange det i så fall i din ansökan.
Jobbet är självständigt så det är viktig att vi känner att vi kan lita på att du är en ansvarsfull person som kan passa tider och är på plats när du ska.
Du behöver inte vara någon expert på att backa med bil och släp för det är bara ett par backningar/pass och i samma portar och ställen MEN du ska ha ett tillräckligt gott omdöme och en erfarenhet för att undvika skador på fordon och gods. Du tänker automatiskt att jag går hellre ur lastbilen och tittar i stället för att chansa vid en backning.
Du kommer att få prova jobbet en eller ett par pass, dels för att vi ska kunna se att du har vad som krävs erfarenhetsmässigt och har den rätta inställningen men också dels för att du ska få ha möjligheten att testa på jobbet i lugn och ro och i närvaro av någon av våra duktiga medarbetare.
Vi släpper inte dig själv förrän du känner dig trygg med att du har koll på jobbet. Vi övar och åker med dig tills känner dig säker. ADR är i princip ett måste, men om du är rätt man eller kvinna kan vi anställa dig och sedan bekosta kursen, du behöver dock kunna klara det teoretiska provet hos Trafikverket.Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
CE-körkort, YKB, digitalt förarkort, truckkort och att kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift är viktigt. Vidare ser vi att du ska kunna vara hel och ren, känna ett ansvar för ditt fordon, för mångt och mycket är det just ditt fordon.
I detta fal finns goda möjligheter att efter drygt ett års tid av att ha gjort ett heders värt och gott arbete ha goda möjligheter att gå över och arbeta direkt för kunden om det är något du vill.
Tillgång till egen bil är inte ett krav men mycket bra då kommunala transporter är oregelbundna under dina arbetstider
Om jobbet:
Jobbet är fritt och omväxlande, men kräver att du kan vara rapp när det behövs och kan jobba effektivt när du väl fått rutin på jobbet. Det finns tidspassningar som ska hållas, förstås så länge inte något extraordinärt inträffar. Men med det sagt är det sköna körningar med en hel del ensamtid i hytten.
Välkommen med din ansökan till alexander@sverigelots.se
& ange CE-Chaufför som referens eller ring om du har några frågor.
Om arbetsgivaren
Sverigelots tillhandahåller personal och transportlösningar inom transportområdet och funnits med inom transport sedan 90-talet.
Vi har sedan starten haft en stadig tillväxt med mycket nöjda kunder. Alla som arbetar på Sverigelots är i grunden chaufförer. Vi uppskattar vår största resurs, personalen!
Rekrytering kommer ske löpande och det kan gå snabbt, så vänta inte med att ansöka om du tror jobbet passar dig.
Välkommen med din ansökan.
//Team Sverigelots
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: alexander@sverigelots.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-Chaufför". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sverigelots AB
(org.nr 556884-9870), http://www.sverigelots.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
ALEXANDER BERGLUND alexander@sverigelots.se 0762-61 61 60 Jobbnummer
9805508