CE-chaufför med krankort
Libera i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-07-20
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Uppdraget
Vår kund är en etablerad leverantör av pooler, spabad och tillhörande produkter. Som CE-chaufför ansvarar du för att leveranser genomförs säkert, effektivt och med hög service. I rollen ingår lastning, lossning, lastsäkring samt arbete i digitala system för transporthantering.
Tjänsten utgår från kundens verksamhet i Järna. Arbetstiden är huvudsakligen måndag–fredag kl. 07.00–16.00, men förskjuten arbetstid och övernattningar med traktamente kan förekomma.
Start sker omgående eller enligt överenskommelse.
Du blir anställd av oss på Libera med ambitionen att erbjudas anställning direkt hos kunden.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Lastning, lossning och säker lastning av gods
Självständigt ansvar för ruttplanering och hantering av uppdrag
Kundkontakt och professionellt bemötande vid leveranser
Körning i varierande trafik- och väderförhållandenKvalifikationer
CE‐körkort
Giltigt YKB
ADR 1.3 Väg
Yrkesbevis/krankort för lastbilsmonterad kran
God digital vana (färdskrivare, fraktsystem)
Goda kunskaper i svenska (flytande)
Grundläggande kunskaper i engelska
God fysisk arbetsförmåga
Meriterande
ADR Grund
Truckkort / övriga maskinbehörigheter
Arbetstider
Måndag–Fredag: 07:00–16:00
Förskjuten arbetstid kan förekomma
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7445983-2108135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Södertälje City (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Libera Jobbnummer
10007513