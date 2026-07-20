CE-chaufför med krankort

Libera i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Södertälje
2026-07-20


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Uppdraget
Vår kund är en etablerad leverantör av pooler, spabad och tillhörande produkter. Som CE-chaufför ansvarar du för att leveranser genomförs säkert, effektivt och med hög service. I rollen ingår lastning, lossning, lastsäkring samt arbete i digitala system för transporthantering.
Tjänsten utgår från kundens verksamhet i Järna. Arbetstiden är huvudsakligen måndag–fredag kl. 07.00–16.00, men förskjuten arbetstid och övernattningar med traktamente kan förekomma.
Start sker omgående eller enligt överenskommelse.
Du blir anställd av oss på Libera med ambitionen att erbjudas anställning direkt hos kunden.

Publiceringsdatum
2026-07-20

Arbetsuppgifter
Lastning, lossning och säker lastning av gods

Självständigt ansvar för ruttplanering och hantering av uppdrag

Kundkontakt och professionellt bemötande vid leveranser

Körning i varierande trafik- och väderförhållanden

Kvalifikationer
CE‐körkort

Giltigt YKB

ADR 1.3 Väg

Yrkesbevis/krankort för lastbilsmonterad kran

God digital vana (färdskrivare, fraktsystem)

Goda kunskaper i svenska (flytande)

Grundläggande kunskaper i engelska

God fysisk arbetsförmåga

Meriterande

ADR Grund

Truckkort / övriga maskinbehörigheter

Arbetstider

Måndag–Fredag: 07:00–16:00

Förskjuten arbetstid kan förekomma

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7445983-2108135".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Södertälje City (visa karta)
151 71  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
10007513

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