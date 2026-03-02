CE-Chaufför Liftdumper-Norra Stockholm
WeStaff Sweden söker nu nya medarbetare till nya konsultuppdrag!
Vår kunds verksamhet utgår från Norra Stockholm, och dem är en ledande aktör inom återvinningsbranschen. Har du erfarenhet från att köra liftdumper, eller från annat återvinningsfordon, då kan detta jobbet passa dig!
Ditt nya jobb Vi söker nu återvinnings chaufförer till vår kund i Norra Stockholm. Detta är en attraktiv arbetsplats där det självklart erbjuds kollektivavtal och en bra lön. Vi söker till detta uppdrag heltidschaufförer. Skynda dig att söka! Platserna kommer tillsättas och schemaläggas snarast.
Arbetsuppgifter Huvudsaklig arbetsuppgift är att köra liftdumper CE med renhållnings lastbil runt om i Stockholm. Det är även arbete utanför lastbilen, vilket kräver en god fysik.
Heltid 40 h/veckan.
Start omgående.
Arbetstid. Dagtid måndag-fredag kl. 06:00-15:00
Företaget har kollektivavtal.
Din bakgrund Du har yrkesrelaterad utbildning. Vi ser gärna att du arbetat som renhållnings-chaufför tidigare, dock är det inget krav. Språkkunskaper i Svenska är ett krav då det förekommer mycket kundkontakt, och kommunikation internt mot transportledning.
CE-körkort
YKB
Förarkort
Erfarenhet av liftdumper/växlare är meriterande
Du som person Att ta eget ansvar och planera ditt arbete är inte några problem för dig. Du ska vara hjälpsam, noggrann, driftsäker och seriös. Vi ser gärna att du gillar att ta eget ansvar och att lösa problem tillsammans med andra.
Du är positiv och förstår vikten av nöjda kunder.
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden erbjuder vi dig en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och ett personligt engagemang.
Jobba med oss! ansök nu och bli vår nästa medarbetare.
