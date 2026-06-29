CE-Chaufför för fjärrkörning
Elegantia AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-06-29
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CE-chaufför för fjärrkörning
Högt tempo. Tydliga flöden. Bra lagarbete.
Detta är en hyrrekrytering. Du blir anställd hos Elegantia AB och arbetar på uppdrag hos vår kund, med målet att du går över i en fast anställning hos kunden.
Vi söker nu CE-chaufförer för fjärrkörning till en av våra kunder – ett dynamiskt företag med tydliga rutiner, högt tempo och ett flöde där punktlighet och säkerhet är lika viktiga som leverans.
Vem är du?
Trivs du i en vardag där det händer mycket och där du får ta ansvar för att allt rullar som det ska? Är du strukturerad, håller koll på last och tider och jobbar säkert även när tempot är högt? Och gillar du att samarbeta vid lastning, men trivs med att köra självständigt mellan terminaler?
Då kan det här vara helt rätt uppdrag för dig.
Om uppdraget
Som fjärrchaufför transporterar du stora mängder gods nattetid över längre avstånd mellan terminaler. Innan avfärd lastar du bil och släp och ser till att godset är rätt placerat och säkrat. Lastningen görs i samarbete med kollegor – därefter tar du över och kör enligt planerad rutt till nästa terminal.
Det här är ett uppdrag i högt tempo med tydliga rutiner, där punktlighet, säkerhet och fokus är avgörande för att flödet ska fungera hela vägen. Du som trivs i en strukturerad miljö och tar ansvar för både last och leverans kommer att passa riktigt bra.
Arbetstider: Dagtid, kväll och natt (enligt schema)
Upplägg: 4 eller 5 dagar i veckan
Vi söker dig som
Du har hög arbetsmoral och en positiv inställning. Du är ordningsam, håller fokus när tempot är högt och tar ansvar för att jobbet blir gjort. Du är också en schysst kollega som bidrar till ett bra samarbete vid lastning och i flödet mellan terminalerna.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
CE-körkort (giltigt)
YKB
ADR-intyg
Digitalt förarkort
Rekryteringsprocess
Vi går igenom ansökningar löpande och återkopplar så snart vi kan.
Observera: Vi tar inte emot personliga brev. På grund av GDPR tar vi endast emot ansökningar via ansökningslänken – inte via mejl.
Om Elegantia AB
Matchningar som förändrar – för företag och människor. Där kompetens och potential får ta plats.
Elegantia AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, där kompetens och potential får ta plats. Vårt fokus är att skapa trygga, långsiktiga matchningar och bygga starka relationer mellan konsulter, kandidater och arbetsgivare.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elegantia AB
(org.nr 559437-9876), https://www.schenkerakeri.se/
582 22 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DSV Haulage AB Kontakt
Founder/CEO
Habib Alokozai habib@elegantia.nu +46760213309 Jobbnummer
9983073