CE-Chaufför Dubbelplan släp - Kallhäll
2026-02-27
CE- Chaufför med erfarenhet av dubbelplan släp
Nu söker vi erfarna CE-chaufför till vår kund! Om företaget
Svebol Logistics verksamhet fokuserar på distributionstunga livsmedelskunder som ställer höga krav på säkerhet, service och miljö.
Med 100-talet moderna ekipage, 200 chaufförer och ett team som fokuserat följer och utvecklar arbetet med trafik- och arbetsmiljö samt kör- och vilotider, borgar Svebol Logistics för nöjda och trygga kunder.
Svebol Logistics AB söker lastbilschaufförer med utgångsort Kallhäll. Är du redo för ett omväxlande arbete? Arbetstiderna för tjänsten är upplagda utifrån två olika skift. Du kan arbeta både dag, kväll. Vi ser att du gärna är flexibel med tider och skift, utifrån hur behov föreligger. Vi söker dig som är stresstålig, självgående, social och serviceinriktad. Vi utgår från att du är ordningsam med dom arbetsredskap du tilldelas.
Svebol Logistics AB har en modern och välskött fordonspark. Stora delar av trafiken är charterverksamhet, dvs. du lastar i Kallhäll och distribuerar till kunder och sedan avslutar du din dag i Kallhäll.
Vi söker dig som
Vi söker dig som värnar om våra kunder och tar väl hand om både fordon och livsmedlet. Vi förväntar oss att du med hög service levererar med noggrannhet och kvalité. I jobben hos oss förekommer det en del aktiva moment. Vi ser gärna att du trivs med att få vara igång, träffa kunder och se olika områden av Stockholm.
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Behärskar svenska och engelska språket
Har erfarenhet av dubbelplan släp
Truckkort
Inget förekommande i belastningsregisterÖvrig information
Vi erbjuder möjligheten till personlig utveckling på Svebol Logistics AB. Dessutom får du chansen att jobba med fantastiska och skarpa kollegor. Vår verksamhet växer och är i en förändringsfas vilket innebär att det finns möjlighet till egna initiativ och utvecklingsmöjligheter.
Som anställd hos Svebol Logistics AB erbjuder vi dig en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag samt förmånliga rabatter hos bland annat träningsanläggningar och hotell.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på amir@kraftsam.se
I denna rekrytering samarbetar Svebol Logistics AB med Kraftsam Rekrytering och Bemanning.
Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Månadslön - Fast lön
