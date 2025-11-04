CE-Chaufför Dagab Inköp & Logistik AB Landskrona
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl a Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Vår verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur vi agerar mot våra medarbetare. På så sätt ger vi våra kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Med andra ord - hos oss är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor, förstå hur viktiga våra medarbetare är för oss. Välkommen du med!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Nu söker vi chaufförer med CE-behörighet till vårt distributionslager i Landskrona. Till Axfoods helägda butiker levererar Dagab cirka 60 procent av volymen, huvudsakligen specerier, kolonial, kött och chark samt delar av mejerisortimentet. Som chaufför på Dagab ser du till att butikerna får rätt varor, på rätt sätt och i rätt tid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning på heltid. Tillträde 2025-12-15 eller enligt överenskommelse. Arbetstid är antingen förlagd till dagtid eller kvällstid. Vi tillämpar drogtest och personlighetstest i samband med rekryteringen.
Det här förväntar vi oss
Vi söker dig som har erfarenhet av distributionsarbete och kundkontakter. Arbetet kräver kvalitets- och servicekänsla. Det är en förutsättning att du tar hand om din hälsa och har god fysik så att du kan arbeta ergonomiskt. Att du är flexibel, samarbetsvillig och har ett stort engagemang för ditt arbete är något vi värderar högt. Du behöver också ha tidigare erfarenhet av lastbilskörning med körkort klass CE samt digitalt förarkort, truckkort, och yrkeskompetensbevis (YKB). Bakgavellyftsintyg är ett krav. Det är meriterande med erfarenhet av kylaggregat. Du behöver behärska svenska språket.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats som drar nytta av mångfald och uppmuntrar därför fler kvinnliga sökande att söka tjänsten.
Det här erbjuder vi
Hos Dagab blir du en del av ett sammansvetsat team av kollegor som arbetar i ett samhällsviktigt uppdrag med fokus på hållbarhet. Då vi är verksamma i en stabil bransch som är mindre känslig för konjunkturer innebär det trygga anställningsvillkor. Samtidigt är det viktigt för oss med såväl bra balans mellan jobb och privatliv, som goda ergonomiska förutsättningar och möjlighet att växa inom både din roll och i organisationen. Därför har vi en intern akademi där vi utvecklar vår personal. Växer du, växer vi!
Vi har fina förmåner och erbjuder bland annat:
Rabatt hos våra kedjor och butiker (Willys, Hemköp och Snabbgross).
Pension & försäkringar enligt kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Lön enligt lager- och e-handelsavtalet, chaufförstillägg och OB tillägg
Erfarenhet och kunskaper
Vi ser gärna att du har erfarenhet av följande:
hantera problem och utmaningar på arbetsplatsen
hantera arbetsuppgifter med snäva deadlines
arbeta med kund- eller leverantörskontakter
samarbeta med människor med olika perspektiv, bakgrund, språk etc.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Magnus Svensson, magnus.svensson@dagab.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2025-11-18. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
.
Om Dagab Inköp & Logistik
Dagab driver och utvecklar koncernens sortiment, inköp och logistik. Dagab har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet. Dagab omsätter drygt 74 miljarder kronor (2023) och ingår i Axfood AB som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB:s Large Cap-lista. Så ansöker du
