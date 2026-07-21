CE-Chaufför
Aivon AB / Fordonsförarjobb / Sigtuna Visa alla fordonsförarjobb i Sigtuna
2026-07-21
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Chaufför sökes till växande transportbolag
Aivon AB söker en engagerad och ansvarstagande chaufför som vill bli en del av vårt team. Vi arbetar med transporter och logistik och söker dig som är serviceinriktad, noggrann och trivs med självständigt arbete.
Vi söker dig som:
Har giltigt CE-körkort samt YKB.
Har god körvana och ett ansvarsfullt arbetssätt.
Är punktlig, pålitlig och har god servicekänsla.
Kan kommunicera på svenska eller engelska.
Har möjlighet att arbeta flexibla arbetstider vid behov.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Utföra transporter enligt planering.
Säkerställa att gods hanteras varsamt och levereras i tid.
Daglig tillsyn och enklare skötsel av fordon.
Representera Aivon AB på ett professionellt sätt ute hos våra kunder.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Konkurrenskraftiga villkor.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till cv@aivon.se
.
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: cv@aivon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aivon AB
(org.nr 559197-3606) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10008714