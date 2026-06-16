CE-Chaufför

Höviksnäs Kyltransport AB / Fordonsförarjobb / Kungälv
2026-06-16


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Vill du börja ett nytt kapitel i ditt liv?
Ej sommarjobb!
Höviksnäs Kyltransport AB är ett familjeägt åkeri som bedrivit verksamhet sedan 2011.
Vi söker chaufför för distributionskörning med lastbil och dolly/trailer. Vi kör på uppdrag för ICA i Kungälv och du besöker 1 till 5 butiker per lass. I uppdraget ingår även återtagning av tomgods från butik. Vi utgår från Kungälv och kör distribution i Värmland, Dalsland och Västra Götaland. Du delar lastbil med en kollega och ni ansvarar för att den är hel och ren.
Service och reparationer utförs på verkstad och de flesta fordonen har grönt kort. Och givetvis informerar du oss när något är fel. Inga övernattningar förekommer. Arbetstiden varierar över dygnets alla timmar och årets alla dagar.
Och dessutom
• Du har full koll på kör och vilotider.
• Du talar svenska eller engelska.
• Rökning förbjudet i lastbilen
• Hundar är underbara men mår bättre av att vara hemma.
• Vi kör och lastar lagligt
Vi betalar lön efter kollektivavtal.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning som sedan övergår till fast anställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: hoviksnastrp@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Höviksnäs Kyltransport AB (org.nr 556852-3079)
Arntorp 320 (visa karta)
442 93  KAREBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Höviksnäs Kyltransport AB

Kontakt
Thomas Andersson
hoviksnastrp@telia.com

Jobbnummer
9967051

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