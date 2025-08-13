Ce-Chaufför
RÄTT Bemanning & Rekrytering Mälardalen AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2025-08-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RÄTT Bemanning & Rekrytering Mälardalen AB i Örebro
, Karlskoga
, Eskilstuna
, Surahammar
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
• Transport av gods med lastbil inom Örebro län
• Ansvara för att lastbilen är i gott skick och köra säkert
• Lasta och lossa varor enligt instruktioner
• Dokumentera leveranser och hålla ordning på transportdokument
• Ha god kommunikation med kunder och kollegor för att säkerställa smidiga leveranser
• Följa trafikregler och säkerhetsföreskrifter vid körning
• Utföra mindre underhåll av fordonet vid behov
• Upprätthålla god arbetsmiljö och säkerhetsrutiner
• Säkerställa att leveranserna sker enligt tidplan och kundens krav
• Rapportera eventuella avvikelser eller problem som uppstår under körning
• Bidra till att upprätthålla goda relationer med kunder genom professionellt bemötande
• Delta i utbildningar och möten för att förbättra kompetensen inom yrketProfil
För att passa in i rollen som CE-chaufför hos Rätt Bemanning & Rekrytering i Örebro län bör du ha goda körfärdigheter och en giltig CE-körkort. Vi letar efter en pålitlig individ med en stark arbetsmoral och förmåga att arbeta självständigt. Det är viktigt att du har god lokalkännedom och kan navigera säkert på vägarna i Örebro län.
Vi värdesätter erfarenhet inom transportbranschen och en god förståelse för säkerhetsföreskrifter. Du bör vara flexibel när det gäller arbetstider och kunna hantera olika arbetsuppgifter effektivt. God kommunikationsförmåga och en serviceinriktad inställning är också viktiga egenskaper för denna roll.
Som en del av vårt team förväntas du leverera varor säkert och i tid, samt upprätthålla goda relationer med kunder och kollegor. Om du är en ansvarsfull och engagerad individ som trivs med att köra lastbil och leverera en förstklassig service, kan detta vara rätt roll för dig.Om företaget
Rätt Bemanning & Rekrytering är ett etablerat bemanningsföretag som erbjuder skräddarsydda rekryteringslösningar för företag i olika branscher. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och leverera högkvalitativa personalresurser som matchar deras krav och förväntningar.
Genom vår långa erfarenhet och expertis inom branschen har vi byggt upp ett starkt nätverk av kvalificerade kandidater och företag, vilket gör oss till en pålitlig partner för rekrytering och bemanningstjänster. Vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga relationer med både kunder och kandidater för att säkerställa en framgångsrik matchning på arbetsmarknaden.
Vi värdesätter professionalism, engagemang och kvalitet i allt vi gör, och vår passion är att hjälpa företag att växa och utvecklas genom att hitta rätt person för rätt jobb. Hos Rätt Bemanning & Rekrytering är vi dedikerade till att skapa värde för våra kunder och bidra till deras framgång på arbetsmarknaden.
Vi på Rätt Bemanning & Rekrytering är ett dynamiskt och engagerat team som arbetar tillsammans för att matcha rätt person med rätt jobb. Vi strävar efter att skapa långsiktiga och framgångsrika relationer både med våra kunder och våra kandidater. Genom att ha en personlig och professionell approach i vårt arbete skapar vi en trygg och effektiv rekryteringsprocess.
Vi är dedikerade till att erbjuda högkvalitativa lösningar och service till både företag och arbetssökande. Genom att förstå våra kunders behov och våra kandidaters kompetenser kan vi skapa en perfekt matchning som gynnar båda parter på lång sikt.
På Rätt Bemanning & Rekrytering är vi stolta över att vara en del av arbetsmarknaden i Örebro län och bidra till att skapa tillväxt och utveckling i regionen. Om du vill vara en del av vårt team och bidra till att forma framtidens arbetsmarknad är du välkommen att utforska möjligheter hos oss. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "251". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RÄTT Bemanning & Rekrytering Mälardalen AB
(org.nr 556625-5294), http://www.rattbemanning.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rätt Bemanning & Rekrytering Mälardalen AB Kontakt
CV cv@rattbemanning.se Jobbnummer
9456877