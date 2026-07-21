Ce-Chaufför - Strängnäs
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Eskilstuna Visa alla fordonsförarjobb i Eskilstuna
2026-07-21
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CE-Chaufför Sökes – Lastbil med Släp - STRÄNGÄS
Om jobbet:
Din huvudsakliga sysselsättning är att leverera livsmedel till vår kunds butiker och se till att de får rätt varor, på rätt sätt och i rätt tid. Du kommer att köra tunga lastbilar med släp och leverera både torrvaror och kyl-/frysvaror i burar och på pallar, som du lossar på plats hos butikerna. Vid behov kan du också hjälpa till med lastning på terminalen. Företaget präglas av en familjär atmosfär där vi har stort fokus på arbetsmiljö och trivsel. Vår kund har huvudkontor i Stockholm men finns representerade med filialer över hela Sverige, och vi har även mindre depåer på andra orter.
Vi söker lastbilschaufförer med CE-körkort som är flexibla och kan tänka sig att arbeta med olika typer av distributionskörningar. Vi söker personer som kan utgå och arbeta i Strängnäs, där dina rutter kan sträcka sig inom men även utanför Strängnäs-området. Vi ser att du tar väl hand om både fordon och godset du levererar, samt att du gillar att röra på dig och har ett trevligt kundbemötande!
Arbetstider:
Arbetstiderna för tjänsten är upplagda utifrån två olika skift.Du kan arbeta både dag, kväll. Vi ser att du gärna är flexibel med tider och skift, utifrån hur behov föreligger hos vår kundPubliceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Behärskar svenska språket
Meriterande:
Minst 6 månaders daglig körning av tung lastbil med släp
ADR-grund
Tidigare erfarenhet av liknande jobb
Vem söker vi?
Vi söker dig som värnar om våra kunder och tar väl hand om både fordon och livsmedlet. Vi förväntar oss att du med hög service levererar med noggrannhet och kvalité. I jobben hos oss förekommer det en del aktiva moment. Vi ser gärna att du trivs med att få vara igång, träffa kunder och se olika områden av Strängnäs.
Tillsättning:
Intervjuer och upplärning sker löpande. Tjänsterna är heltid med möjlighet till förlängning/övertagande hos vår kund. Det finns också stora möjligheter att gå över i anställning hos någon av våra andra kunder. Är du vår nya lastbilsförare, finns massor med möjligheter om du har viljan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Eskilstuna (visa karta
)
632 21 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10007963