CE-chaufför - sommarjobb i Örebro
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2026-04-28
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekryteringsgruppen i Stockholm AB i Örebro
, Nacka
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du ha ett aktivt och utvecklande sommarjobb inom transportbranschen? Vi söker nu CE-chaufförer till kyl- och frystransporter i Örebro.
CE-chaufför - Kyl & frys transporter i Örebro
Köra lastbil med släp för kyl- och frys transporter inom och utanför Örebro enligt gällande rutiner och tidsscheman.
Säkerställa att varor hanteras korrekt enligt temperaturkrav vid lastning, lossning och leverans.
Utföra daglig kontroll av fordon, följa bestämmelser för underhåll, samt hantera dokumentation och digitalt färdskrivarblad.
Kommunicera med kollegor, trafikledning och kunder för att skapa effektiva och säkra leveranser.
Arbeta serviceinriktat och representera företaget professionellt vid varje leverans.
Kvalifikationer
CE-körkort (krav)
YKB - Yrkeskompetensbevis (krav)
Digitalt färdskrivarkort (krav)
Erfarenhet av kyl- och frystransporter är meriterande
God svenska i tal och skrift
God fysisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt samt i team
Personliga egenskaper - service, pålitlighet och ansvarstagande
Du är en ansvarstagande och flexibel person som snabbt anpassar dig till nya rutiner och arbetsuppgifter. Du har stort säkerhetstänk och god förmåga att arbeta strukturerat, även vid hög arbetsbelastning. Service är viktigt för dig, och du bemöter såväl kunder som kollegor på ett professionellt och trevligt sätt. Du arbetar lösningsorienterat och bidrar till teamwork och god arbetsmiljö.
Anställningsvillkor och förmåner - sommarjobb
Säsongsanställning över sommaren, med möjlighet till förlängning
Varierande arbetstider, dag- och kvällspass förekommer
Kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension och försäkringar
Stöd av kompetenta konsultchefer och möjlighet till utveckling inom transportsektorn
Ansökan till CE-chaufför - sommarjobb i Örebro med transport av kyl- & frysgods
Vill du köra under sommaren och få värdefull erfarenhet inom kyl- och frystransporter? Skicka in din ansökan så snart som möjligt! Rekrytering sker löpande - vi välkomnar sökande oavsett bakgrund och eftersträvar en inkluderande arbetsplats.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen i Stockholm AB
https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Näbbtorgsgatan 8b
)
702 23 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Rekryteringsgruppen Jobbnummer
9879897