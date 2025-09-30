CE-chaffis DHL Västberga med full ADR-behörighet (Distrubition samt parti)
2025-09-30
Vi är ett sammansvetsat och framgångsrikt team med många års erfarenhet inom vägtransport och logistik. Vi omsätter ca 70 MSEK och är 60 anställda. Vi eftersträvar högsta kvalitet genom bra personalpolitik, modern fordonsflotta och stort eget ansvar. Vi levererar!
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du uppskattar högt tempo och kvalitet. Vi ser gärna att du har distributionserfarenhet.
Arbetet består av distribution och hämtning av pall och styckegods i Södertälje och Sörmland. Arbetsdagen börjar och slutar på DHL Freight i Västberga.
Detta är ett varierande arbete med stort kundfokus där frihet under ansvar råder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och kunder.
Vi söker dig med följande egenskaper och styrkor:
• du är en lagspelare
• du är duktig på att kommunicera
• du kan växla tempo och är stresstålig
• du gillar ordning och reda
• du är nyfiken och har en vilja att lära dig nya saker
Lön enligt kollektivavtal.
Ansökan sker via ledigajobb.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556790-5277) Arbetsplats
Trångsunds Åkeri o Transport AB
Produktionschef
Kevin Keckman kevin@trangsundsakeri.se 0733455013
9533540