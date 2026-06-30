CE Chaufförer sökes till Helsingborg
Frigoscandia AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-06-30
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Är du en flexibel och ansvarsfull CE-chaufför med passion för lastbilsyrket? Vill du ha ett varierande arbete och bli en del av ett professionellt och trevligt team? Då är det här jobbet för dig!
Vi erbjuder en positiv och inkluderande kultur, efterlevnad av kollektivavtal och kör och vilotider, friskvårdsbidrag samt förmånliga rabatter hos bland annat träningsanläggningar och hotell.
Om jobbet:
Jobbet innebär körning med bil och släp där du transporterar kylt och fryst gods men också lastning och lossning. Jobbet ställer också krav på noggrann hantering av fordon, aggregat, färdskrivare, godssäkring och hantering av transportdokument samt scanning av gods.
Om dig:
Du ska vara ordningsam, ha servicekänsla och god vana av att köra fordon som kräver CE - behörighet. Du ska köra trafiksäkert och ha förmåga att planera din körning så att rätt gods levereras i rätt tid hos rätt kund.
Kompetenskrav för tjänsten:
• CE-körkort
• Digitalt förarkort
• YKB
• TruckkortPubliceringsdatum2026-06-30Om företaget
Frigoscandia Åkeri har en modern och välskött fordonspark. Stora delar av trafiken är linjetrafik, dvs. lastas och lossas på omlastningscentraler och som sedan distribueras lokalt av oss själva samt andra företag. Vi trafikerar områden som Skåne, Mälardalen, Västergötland, Småland, Östergötland. Huvudkontoret finns i Helsingborg.
Är du rätt person för tjänsten? Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och tjänsten kan kommas att tillsättas före sista ansökningsdatum. Tillträdesdag för tjänsten sker enligt överenskommelse.
Skulle du ha frågor är du välkommen att kontakta Senior Teamleader Elin Lagergren på mail: Elin.Lagergren@frigoscandia.com
Mer information om Frigoscandia Åkeri AB hittar du på vår hemsida: https://frigoscandia.com
Frigoscandia är specialister på tempererad livsmedelslogistik och har 75 års erfarenhet av transport och lagring av kylda och frysta livsmedel. Som marknadsledare i Norden levererar vi hållbara logistiklösningar till hela livsmedelskedjan, från producenter och grossister till butiker, restauranger och storhushåll m.fl. Vi erbjuder smarta och flexibla logistiktjänster som är enkla att hantera och vi utvecklas ständigt i takt med ny teknik inom fordon, lagring och informationssystem. I Sverige har vi 12 lager och 24 terminaler (egna och genom partners) och i december 2024 flyttade vi vårt huvudkontor och största lager till en ny modern anläggning i Hyllinge utanför Helsingborg. Vi är numera en del av den globala logistikkoncernen Dachser som satsar stort på tempererad livsmedelslogistik i Norden genom Frigoscandia. Vår omsättning 2024 uppgick till 3,2 miljarder SEK och vi har drygt 1 100 anställda. Läs mer om oss på www.frigoscandia.com
Frigoscandia vill vara en säker och därför alkohol- och drogfri arbetsplats. Du som söker jobb hos oss ska därför känna till att vi på sina ställen genomför slumpvisa alkohol- och drogtester på alla anställda, kollektiva som tjänstemän. Vid nyanställning kan vi även komma att begära utdrag från belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: elin.lagergren@frigoscandia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frigoscandia AB
(org.nr 556052-0263)
Kardangatan 21 (visa karta
)
251 09 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frigoscandia Åkeri AB Jobbnummer
9985735