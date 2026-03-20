CE Chaufförer sökes till Dagab!
Är du en nyexaminerad chaufför eller en erfaren chaufför på jakt efter nya utmaningar? Då har vi körningar som passar dig!
Dagab ingår i Axfoodkoncernen och ansvarar för koncernens hela varuflöde - från sortiment och inköp till lagerhållning och transporter. Genom Dagab får hela Sverige tillgång till prisvärd, bra och hållbar mat. Men till sommaren behöver dom förstärkning.
Vi söker därför engagerade CE-chaufförer till både distribution och fjärr-sidan. Uppdraget förväntas starta v. 22 och du är garanterad heltid under sommaren. Både Dagab och vi på SC transport värdesätter kompetenta chaufförer högt, vilket innebär goda möjligheter till fortsatt anställning även efter sommarperioden. Tjänsterna är på heltid och vissa körningar innefattar natt- samt helgarbete. Du kommer att starta och sluta ditt arbetspass i Örebro.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av lastning och lossning och leverans av varor inom och utanför Örebro. Du kommer att träffa många av Dagabs kunder och därför är det viktigt att du trivs med kundkontakt, gillar att ge service och gärna representerar företaget ute hos kunderna. Du har inga problem med att kliva ur hytten när det behövs för att hjälpa till - du ser det snarare som en självklar del av jobbet!
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten så behöver du ha:
• CE-behörighet
• Yrkeskompetensbevis
• Digitalt förarkort
• Truckkort med A-behörighet
• Svenska i tal och skrift
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• Erfarenhet av kylaggregat och dubbelplansvagnar
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som är driven och engagerad i ditt arbete som chaufför. Du har ett tydligt servicetänk och är lösningsorienterad i mötet med både kunder och kollegor. Vidare är du stresstålig, självgående och social, med en positiv inställning till att samarbeta och ta ansvar. Du är noggrann i ditt arbete och hanterar frakthandlingar, arbetsredskap och andra arbetsuppgifter på ett strukturerat och ordningsamt sätt. Vi ser gärna att du är van av att arbeta med handdator då dina leveranser hanteras digitalt samt att du är van vid Eco-Driving i ditt arbete.
Vår process sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Utdrag ur belastningsregistret kommer att bli aktuellt vid anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Orvar Bergmarks plats 1 (visa karta
)
702 25 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Rebecka Wikström rebecka.wikstrom@studentconsulting.com
