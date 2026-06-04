CE chaufförer
365 BTS AB / Lagerjobb / Uppsala Visa alla lagerjobb i Uppsala
2026-06-04
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Vi söker nu erfarna CE-chaufförer som trivs med ett rörligt arbete och personlig kundkontakt.
Hos oss blir du en nyckelspelare som ser till att logistikkedjan fungerar klockrent – varje dag.
Ditt uppdrag: Som distributionschaufför ansvarar du för säker transport och effektiv leverans till våra kunder. I rollen ingår körning, lastning/lossning och ett stort ansvar för att rutterna flyter på som planerat.
Vi söker dig som:
Är en trygg förare med CE-behörighet, giltigt YKB och förarkort. Jobbar självständigt, är noggrann och tar stolthet i att leverera i tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: jobb@365bts.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 365 BTS AB
(org.nr 559069-0334), https://365bts.se/
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9947577