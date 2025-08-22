CE Chaufför Umeå-Luleå
2025-08-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Örebro
Vi på TMR Terminal AB / Kumla Fjärr AB utökar trafiken igen och söker nu ytterligare en CE chaufför i UMEÅ.
Fjärr Umeå-Skellefteå/Luleå, 50-60mil och 2-6 stopp/dag.
Arbetet börjar ca 02:00-03:30 i Umeå
Tillsvidareanställning heltid med provanställning till en början.
Vi söker även extrapersonal, hör av dig och berätta vad du har för möjligheter.
Är du hörselskadad så är inte det något problem.
Lön sätts individuellt, som lägst enligt kollektivavtal + 10kr/h
Mycket viktigt att du som person är intresserad av att göra ditt bästa och hjälpas åt och ställa upp för dina kollegor så som de också ställer upp för dig, är rakryggad och står för dina misstag!!!
Saker händer och inget konstigt med det, får vi reda på det direkt så kan saker åtgärdas omedelbart och vi har fina bilar att jobba med.
Det viktigaste i just detta är att vi alla kan lita på varandra och ha kul på jobbet utan att misstänka vem som gjort det ena eller det andra.
Egen personbil är ett krav.
God ekonomi, referenser kan fås från våra fast anställda chaufförer.
Start enligt överenskommelse.
Skicka in ansökan så snart som möjligt, vi väntar inte till sista ansökningsdagen utan när vi hittar rätt person för jobbet tas annonsen ned.
Skicka gärna med ett CV med referenser.
Mvh Tommy
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: tommy@tm-s.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UMEÅ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jonsson, Tommy
