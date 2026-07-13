CE chaufför till Swed Handling i Björketorp
Telko Sweden AB / Fordonsförarjobb / Mark Visa alla fordonsförarjobb i Mark
2026-07-13
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Swed Handling söker fler medarbetare till vårt team i Björketorp:
Lagerarbetare/CE Chaufför
Vi söker en erfaren och duktig chaufför för inrikes leveranser med tankbil och styckegods till våra kunder. Arbetet utgår från vår anläggning i Björketorp.
Vi söker dig som har:
CE‐körkort
ADR-för godstransporter på väg
YKB‐kompetens
Truckkort A1–B1
Erfarenhet av inrikes leveranser (meriterande)
För att trivas och lyckas hos oss tror vi att du:
är strukturerad, noggrann och har god känsla för detaljer
håller en hög servicenivå och gillar att arbeta med människor
är ansvarsfull och trygg i din yrkesroll
uppskattar ett varierat arbete med flera, ibland komplexa, moment
Du blir en del av en öppen och dynamisk arbetsplats med möjlighet att vara med och styra din arbetstid. För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du är ansvarsfull, har god känsla för detaljer, du har en hög grad av servicekänsla och är strukturerad och noggrann.
Är du den vi söker?
Bifoga personligt brev och CV. Senast den 17 augusti 2026 vill vi ha din ansökan, men ansök redan idag då vi jobbar med löpande urval. Anställningen är en tillsvidareanställning (6 mån provanställning tillämpas). Lön och övriga förmåner enligt gällande kollektivavtal (I-avtalet IKEM).www.swedhandling.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8060378-2099344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telko Sweden AB
(org.nr 556082-9599), https://careers.telko.com
E A Rosengrens g 19 (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Telko Ltd Jobbnummer
10001696