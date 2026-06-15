CE chaufför till distribution
VGT I VÄXJÖ AB / Fordonsförarjobb / Växjö Visa alla fordonsförarjobb i Växjö
2026-06-15
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VGT I VÄXJÖ AB i Växjö
, Värnamo
eller i hela Sverige
Stationsort: Hässleholm
Anställningsform: Heltid
Krav: YKB + C/CE-körkortPubliceringsdatum2026-06-15Om företaget
VGT i Växjö AB är ett etablerat och växande åkeriföretag som kör för DHL Freight. Med två strategiskt placerade avdelningar i Växjö och Hässleholm har vi byggt upp en effektiv och stabil logistikverksamhet som täcker stora delar av södra Sverige.
Vi hanterar styckegodstransporter i Kronobergs län samt delar av norra Skåne och nordvästra Blekinge. Utöver detta ansvarar vi även för linehaultransporter – långväga leveranser mellan DHL:s terminaler.Om tjänsten
Vi söker nu en lastbilschaufför med stationering i Växjö.
Tjänsten är måndag-fredag 07:00-16:00
Hos oss får du en varierad vardag med ansvar för transporter inom vårt distributionsområde.
Arbetet innebär bland annat:
Lastning, lossning och leverans av styckegods
Dagliga kundkontakter
Hantering av transportdokument och scannersystem
Säker och effektiv körning i linje med DHL:s rutiner och kvalitetskrav
Vi söker dig som
Har giltigt YKB
Har C/CE-körkort
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad
Trivs med att arbeta självständigt och gillar ett högt tempo
Har god lokalkännedom i regionen (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och välorganiserat åkeri
Modern fordonsflotta och bra arbetsförutsättningar
Kollegor med god sammanhållning och högt engagemang
Möjlighet till utveckling inom företaget
Bra förmåner och schyssta villkor enligt gällande avtalSå ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan till jennie.husu@vgt.nu
.
Urval sker löpande – välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: jennie.husu@vgt.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VGT i Växjö AB
(org.nr 556730-0586), https://vgtvaxjo.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vgt i Växjö AB Kontakt
Platschef
Jenni Svärd-Husu jennie.husu@vgt.nu 0761400811 Jobbnummer
9962807