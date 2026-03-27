CE chaufför sökes till RagnSells Västerås
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Västerås Visa alla fordonsförarjobb i Västerås
2026-03-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag bidrar till ett bättre samhälle? Där det finns en strävan och tanke om att allt som förbrukats kan återvinnas? Då läser du rätt annons!
Ragn-Sells hjälper sina kunder att hantera sitt farliga avfall på ett hållbart, korrekt och lagligt sätt.
Med erfarna experter på farligt avfall och säkerhetsrådgivare hjälper Ragn-Sells dagligen sina kunder med alltifrån märkning, sortering och klassificering av farligt avfall till rådgivning om säker transport.
Verksamheten omfattas av insamling, mottagning, kontroll, sortering och mellanlagring av farligt avfall samt en behandlingsanläggning för olja, oljehaltigt slam och oljehaltigt vatten. Insamling av farligt avfall sker via styckegodstransporter. Avfallet vägs, kontrolleras, märks upp och dokumenteras innan det placeras på avsedd plats i mellanlagret för vidare transport till godkänd behandlingsanläggning.
I rollen CE chaufför kommer du b.la. arbeta med insamling av farligt men även icke farligt avfall. Hos kund ansvarar du för att de farliga godsen klassificerares, etiketteras och transporteras enligt lagens alla regler. Arbetet kan även innebära sortering, vägning och om emballering av inkommande gods.
Du kommer att vara placerad i Västerås med fördelaktiga arbetstider för dig som gillar att ha helgen och kvällar fria. Arbetstider är 07-16 måndag-fredag.
Du kommer att vara anställd av SC transport Sverige, vilka är en del av StudentConsulting Group.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten är:
CE-behörighet
YKB
ADR Grund
Digitalt färdskrivarkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Truckbehörighet C2
Erfarenhet av farligt avfall
Som person är du nogrann vad gäller säkerhet då det finns många lagar och föreskrifter för farligt avfall som ska följas. Vi ser att du är öppen, nyfiken och frågar hellre en gång för mycket än en gång för lite. Du behöver även vara strukturerad, engagerad och flexibel. Du tar egna initiativ och ansvarar över resultatet och självklart har du även hög servicekänsla! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det som en intressant tjänst? Sök redan idag! Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Utdrag ur belastningsregistret kan komma att bli aktuellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stora Gatan 44A (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Rebecka Wikström transport.sverige@studentconsulting.com
9823798