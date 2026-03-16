CE Chaufför i sommar
2026-03-16
Är du en serviceinriktad och pålitlig CE-chaufför som vill spendera sommaren ute på vägarna?
Arbetet är förlagt dagtid, måndag till fredag.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Som chaufför hos vår kund utgår du från terminalen i Umeå och ansvarar för transport, lastning och lossning av gods. Du säkerställer att leveranser sker smidigt och tryggt samt rapporterar eventuella avvikelser. Kundservice och noggrannhet är en viktig del av jobbet. Arbetet erbjuder en varierad vardag med stort eget ansvar.
Vår kund är en ledande aktör inom logistik och entreprenad, med ett starkt fokus på hållbarhet. Företaget arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan genom att optimera transporter, investera i fossilfria bränslen och utveckla innovativa lösningar för en grönare framtid. Som en del av teamet blir du en viktig del av den omställningen. Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete och trivsel. Företaget arbetar ständigt för att leverera hög kvalitet inom logistik och entreprenad.
Vem är du?
Till tjänsten som CE-chaufför söker vi dig som:
• Har CE-behörighet
• Har giltigt YKB
• Talar och skriver svenska flytande (krav för kundkontakt och intern kommunikation)
• Är ansvarstagande, noggrann och har ett högt säkerhetstänk
• Trivs i en social roll och har ett serviceinriktat arbetssätt
• Har en god fysik då arbetet stundvis kan vara fysiskt krävande
Det är även meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete.
Om verksamheten
Du skickar din ansökan via vår hemsida http://www.uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fanny Davidsson fanny.davidsson@poolia.se 072-177 37 13 Jobbnummer
9800309