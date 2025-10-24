CE Chaufför i Mariestad
2025-10-24
Vi söker en skicklig och ansvarstagande tungbilsförare med CE-behörighet för arbete utgående från vår depå i Mariestad. Rollen innebär ett självständigt arbete där du representerar både oss och vår kund i varje leveransögonblick!
Om jobbet
Du kommer dagligen att köra rutter inom Västra Götalands län med omnejd, där du hanterar såväl torrvaror som temperaturreglerade gods. Tjänsten innebär att du planerar dina leveranser, lastar och lossar varor samt säkerställer att alla transporter genomförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och tidplaner. Arbetet är förlagt på heltid måndag till fredag med starttid tidig morgon. Utöver ordinarie schema kan övertid eller extra turer förekomma vid behov, vilket du ställer upp på i samråd med din närmsta kontakt.Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
Du har giltigt CE-körkort och digitalt förarkort samt är godkänd för att använda färdskrivare.
Du innehar yrkeskompetensbevis (YKB) och behärskar svenska i både tal och skrift.
Dessutom har du minst ett års erfarenhet av yrkesmässig tung trafik.
Meriterande
Erfarenhet av kyla och frys i transportledet är meriterande liksom ADR-intyg för farligt gods.
Truckkort och vana vid terminalarbete ses som ett plus, likaså god samarbetsförmåga i lastnings- och lossningssituationer.
För att söka in på tjänsten är du
Du är noggrann, driven och har ett tydligt kundfokus.
Du trivs med rutiner samtidigt som du anpassar dig till förändringar i trafik och tidsscheman.
Din förmåga att kommunicera öppet och konstruktivt gör att du snabbt skapar goda relationer med kollegor och kunder.Övrig information
Är du rätt person för tjänsten? Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Tillträdesdag för tjänsterna sker enligt överenskommelse. Företaget erbjuder till sin personal flera olika personalförmåner. Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Vid frågor kontakta Amir på amir@kraftsam.se Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
