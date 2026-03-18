CE Chaufför i Mariestad
Vi söker en skicklig och ansvarstagande tungbilsförare med CE-behörighet för arbete utgående från vår depå i Mariestad. Rollen innebär ett självständigt arbete där du representerar både oss och vår kund i varje leveransögonblick!Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
I rollen som förare i Mariestad får du kombinera körglädje med ansvar. Du arbetar med dagliga transporter till företag och kunder, där planering och noggrannhet är centralt. Varje dag innebär nya destinationer, människor och utmaningar som ger variation i arbetet. Du har en viktig roll i att hålla flödet av varor i rörelse, samtidigt som du representerar företaget med professionalism och gott bemötande. Här får du arbeta i en stabil verksamhet med moderna fordon, tydliga rutiner och kollegor som ställer upp för varandra. För dig som vill ha ett tryggt jobb med frihet under ansvar är detta en perfekt roll.
Vi söker dig som:
* Har giltigt CE-körkort * Har digitalt förarkort och godkänd färdskrivare * Har giltigt YKB * Talar och skriver svenska obehindrat * Har ADR-intyg för transport av farligt gods * Har truckkort och vana vid palltruck * Har minst 1 års erfarenhet som yrkesförare * Är noggrann, serviceinriktad och skötsam
Vi erbjuder dig:
* Kollektivavtal via Transports åkeri * Trygghet och stabilitet i anställningen * Rullande schema med förutsägbara arbetstider * En arbetsplats med bra stämning och samarbete * Goda utvecklingsmöjligheter för rätt personÖvrig information
Är du rätt person för tjänsten? Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Tillträdesdag för tjänsterna sker enligt överenskommelse. Företaget erbjuder till sin personal flera olika personalförmåner. Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Vid frågor kontakta Amir på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 1863". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288
